По всій Україні оголошено тривогу: яка загроза (оновлюється)

В Україні у четвер, 24 липня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні сили України. Зазначається, що є загроза пусків гіперзвукових ракет "Кинджал".

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!" — йдеться у повідомленні.

Тривога в Україні 24 липня 2025

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Нагадаємо, в ніч на 24 липня Росія завдала удару по Україні. Під прицілом була Одеса та Черкаси, де пролунали вибухи. По Одесі росіяни вдарили дронами, було влучання у відомий ринок "Привоз", постраждали житлові будинки та автівки.

У Черкасах вночі вибухи пролунали через ракетні удари, після яких спалахнула пожежа. За даними ОВА, ворог вдарив ракетами зі шрапнеллю, аби нанести якомога більше шкоди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 24 липня вдень Росія вдарила КАБами по Харкову. Два удари завдали по центральній частині міста в Шевченківському районі. Постраждало понад 20 осіб, пошкоджені різною мірою 10 багатоповерхових житлових будинків. Руйнувань зазнали підприємство легкої промисловості та трансформаторна підстанція.