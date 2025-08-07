Это не прорыв: Трамп прокомментировал встречу Виткоффа и Путина и не исключил санкций против Китая

Трамп прокомментировал встречу Виткоффа и Путина, оценил вероятность новых санкций и посмеялся над Индией

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы считать "прорывом" встречу спецпосланника Стива Виткоффа с российским правителем Владимиром Путиным. В то же время он оценил ее как "хорошую". Также Трамп не исключил, что с Индии будут сняты санкции, если она прекратит торговлю с РФ, а против Китая и других покупателей российских энергоресурсов введут дополнительные тарифы и другие ограничения.

Об этом Трамп заявил во время выступления в Белом доме 6 августа. "Телеграф" собрал главное из его заявлений.

О переговорах, отсутствии "прорыва" и разочаровании

Трамп оценил переговоры с Путиным как хорошие. По его словам, "очень скоро" может состояться встреча с российским правителем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Есть хорошая перспектива, что это произойдет. Сегодня были очень хорошие переговоры с президентом Путиным. И есть очень хороший шанс, что мы могли бы завершить, завершить раунд, завершить окончание этой дороги. Эта дорога была длинной и остается длинной. Но есть хороший шанс, что встреча состоится очень скоро" Дональд Трамп

В то же время, Трамп заявил, что уступок со стороны Путина не было. Поэтому встречу Виткоффа и Путина не следует называть "прорывом". Также американский президент добавил, что "разочарован", поэтому не хочет говорить о шансах заключить мирное соглашение и отказался отвечать на вопрос, понял ли он, что Путин делает из него дурака и "водит за нос".

"Я не назвал бы это прорывом. Мы работаем над этим уже долгое время… Не могу ответить на этот вопрос. Я скажу вам через несколько недель, может меньше, но мы достигли прогресса. Не знаю, слушайте, я не хочу говорить. Я разочаровался в этом раньше" Дональд Трамп

О потерях России и Украины

Трамп снова изменил мнение о потерях российских оккупантов в войне и подсчете украинских потерь. Теперь он, несмотря на свои прошлые заявления, сказал, что Россия якобы потеряла с начала года всего 20 тысяч единиц живой силы. В то время как Украина, мол, девять тысяч.

"Гибнут тысячи молодых людей, преимущественно солдаты, но также, знаете, ракеты попадают в Киев и другие места. Но если говорить о солдатах, я думаю, Россия потеряла более 20 тысяч с начала года. 20 тысяч. И, думаю, оценка для Украины — около 9 тысяч. Это ужасная ситуация" Дональд Трамп

Отметим, что 1 августа, то есть меньше недели назад, Трамп назвал совсем другие цифры. Так, по его словам, Россия потеряла 20 тысяч только за июль 2025 года, в то время как с января российские потери превысили 112 тысяч единиц живой силы. В то же время Украина, заявил американский президент, с января 2025 года потеряла только восемь тысяч погибшими.

"Мне только сообщили, что почти 20 тысяч российских солдат погибли в этом месяце (в июле — ред.) — в этой бессмысленной войне с Украиной. С начала года Россия потеряла 112,5 тысяч солдат. Это огромное количество напрасных смертей!" Дональд Трамп в сообщении от 1 августа

О санкциях против покупателей российской нефти

Трамп прокомментировал нытье Индии по поводу пошлин против нее и не исключил, что тарифы позже будут отменены. В то же время он предположил, что будет "намного больше вторичных санкций" — в частности, против Китая и других любителей покупать российскую нефть.

"Мы ввели 50% пошлины на Индию. Я не знаю, связано ли это с этим, но сегодня были очень продуктивные переговоры. Мы решим это (вопрос отмены тарифов для Индии — ред.) позже. Сейчас же они платят 50%. Только 8 часов прошло. Давайте посмотрим, что будет дальше. Вы увидите гораздо больше. Вы увидите еще столько вторичных пошлин. Китай – это может произойти. Все зависит от того, как у нас все пойдет" Дональд Трамп

Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что Путин якобы может согласиться на заключение перемирия в воздухе, чтобы оказать Трампу любую победу. В то же время Москва пока не готова останавливать наземное наступление. А после визита Виткоффа в Кремль стало известно, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным на следующей неделе. После этого он намерен провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.