У Трампа уточнили, коли буде його зустріч з Путіним

Росіяни передали США перелік вимог

Зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним може відбутись зовсім скоро, а точніше на кінець наступного тижня. Наразі серед можливих варіантів місця проведення розглядають кілька країн

Про це високопоставлений представник Білого дому повідомив у виданні Sky News. Подальші деталі та логістика ще не визначені й можуть змінюватися, але серед можливих варіантів є ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим.

За даними видання, також незрозумілою залишається точна дата події, а також участь українського президента Володимира Зеленського у таких переговорах.

Джерело повідомило, що росіяни передали США перелік вимог стосовно потенційного припинення вогню, і Вашингтон зараз намагається отримати згоду від українців та європейських союзників.

"Зі свого боку, українці давно заявляють, що не поступляться жодною територією, яку Росія незаконно анексувала", — додають у публікації.

Розмови про зустріч Трампа з Путіним — що відомо

Раніше видання The New York Times із посиланням на джерела повідомляло, що під час розмови з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня.

Після цього, за даними співрозмовників NYT, може відбутися тристоронній саміт у форматі "Трамп-Зеленський-Путін".

7 серпня, помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що зустріч Путіна і Трампа дійсно може відбутися найближчими днями. Він також запевняв, що місце для зустрічі вже нібито визначили.

