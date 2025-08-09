Дружеское свидание или конец войны? Что украинцы думают о встрече Трампа и Путина

Станет ли встреча Трампа и Путина шагом к миру?

Встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимир Путин запланирована 15 августа на Аляске. Это важная веха, ведь Трамп не оставляет надежды на прекращение войны в Украине и свою значительную роль в этом процессе.

"Телеграф" спросил украинцев, что они думают о возможных последствиях. Большинство мнений сводятся к одному — Украине не стоит ожидать чего-нибудь хорошего. Предполагают, что подобная встреча поможет России избавиться от санкций или приведет к очередному усилению огня, как уже происходило на фоне более ранних переговоров.

"Чтобы не было хуже", — главное мнение комментаторов

Не обошли и территориальные посягательства российского лидера. Россия неоднократно заявляла, что не уступит оккупированные территории, более того — хочет заграбастать и другие части областей, где есть военное присутствие армии РФ. Комментаторы опасаются, что переговоры Трампа и Путина приведут к сдаче территорий, которая заморозит конфликт на время, а затем война начнется снова.

Разделение Украины считают реальной перспективой

Не обошли украинцы и тему увлечения Трампа российским президентом. Американский лидер неоднократно одобрительно отзывался о русском и находил оправдание российским агрессивным действиям.

Комментаторы предполагают, что встреча превратится в дружескую здибанку. Что же касается возможных перспектив достичь прогресса в переговорах к концу лета, перспективы не видят: "Трамп заявил, что если война не закончится до конца лета, то наступит осень".

Без поцелуев не обойдется, думают украинцы

