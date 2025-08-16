Готовий до зустрічі? Путін цікаво відреагував на питання ЗМІ про Зеленського

Путін не став вдавати, нібито нічого не почув, як з питаннями про вбивства цивільних

Російський правитель Володимир Путін, схоже, готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у тристоронньому форматі — за участі президента США Дональда Трампа, щоб обговорити укладення миру в Україні. Принаймні, такий висновок можна зробити з його реакції на питання ЗМІ.

Так, ще до початку саміту з Трампом під час запитань від ЗМІ один з журналістів запитав російського правителя "Ви готові до тристоронньої зустрічі із Зеленським?". Путін у відповідь коротко кивнув.

При цьому питання прозвучало у хорі інших вигуків (через що пресу в підсумку й вигнали). Проте тут Путін не став вдавати, нібито нічого не почув, як з питаннями про вбивства цивільних, але ясно дав зрозуміти, що все почув та готовий до зустрічі.

Зазначимо, зустріч Трампа та Путіна на Алясці вже стартувала. Замість формату "тет-а-тет", як планувалося, переговори пройдуть в форматі "три на три". "Телеграф" слідкує за подіями навколо переговорів Трампа та Путіна в режимі онлайн.

Ми писали, що ще 7 серпня, за понад тиждень до саміту, російський правитель заявив, що не має нічого проти зустрічі з Володимиром Зеленським, якщо для цього будуть створені умови. Одним із можливих місць для такої зустрічі Путін назвав ОАЕ, президента якої Заїда Аль Нахайяна він вважає "другом Росії".

Трамп також заявляв, що у випадку, якщо саміт на Алясці "добре завершиться", він буде готовий зібрати тристоронню зустріч. При цьому Трамп заявляв, що не буде вести мирні переговори в інтересах України — він, мовляв, хоче, щоб Зеленський та Путін домовилися самостійно.