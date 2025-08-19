Не зря Трамп ворковал с Мелони: появился инсайд о новом месте встречи Зеленского с Путиным

Взгляды 3 высокопоставленных чиновников отличаются

Предстоящая встреча лидеров 3 государств – США, Украины и России – Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина может стать одним из самых обсуждаемых событий. Но, несмотря на высокие ставки, европейские дипломаты до сих пор не могут договориться, где именно она должна состояться.

По данным "Sky News", Вашингтон вместе с союзниками из ЕС согласились, что переговоры должны пройти на территории Европы, если не произойдет внезапных изменений в планах. Во время недавней видеоконференции "коалиции желающих" премьер-министр Италии Джорджия Мэлони предложила Рим, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон выступил за Женеву.

Зеленский и Трамп больше склоняются к варианту с Римом, причем особое внимание уделяют возможности провести переговоры в Ватикане. Путин же предпочитает Швейцарию, в частности Женеву.

Свою готовность принять такую встречу уже подтвердили министерства иностранных дел Италии и Швейцарии. В то же время, европейские дипломаты рассматривают и другие потенциальные локации, среди которых называют Будапешт и Хельсинки.

Напомним: 18 августа Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом, где они вместе с европейскими лидерами обсуждали завершение войны в Украине и урегулирование мира.

На днях ранее, 15 августа, прошла встреча Владимира Путина и американского президента. На саммите на Аляске политики обсудили на аналогичные вопросы.

"Телеграф" также сообщал, что хотя президент России заявляет о готовности встретиться с украинским лидером, в Кремле снова откладывают процесс, настаивая на длительных согласованиях и детальной подготовке.