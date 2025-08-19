Переговори Зеленського, Трампа та лідерів Європи завершилися: але не все так просто

Зеленський скасував заплановане на 01:00 за київським часом інтерв'ю для телеканалу Fox News

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом за участі лідерів країн Європейського Союзу завершилася. Але усі учасники перемовин залишаються у Білому домі, оскільки переговори продовжуються "в іншому форматі".

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Нікіфоров. Він також підтвердив, що у продовженні перемовин беруть участь не тільки Трамп та Зеленський, але й усі європейські лідери, які прибули до Вашингтона.

При цьому, за даними ЗМІ, Зеленський скасував заплановане на 01:00 за київським часом інтерв'ю для телеканалу Fox News. Поки що незрозуміло, воно скасоване повністю, або перенесено на пізніший час. Також відомо, що Трамп після завершення офіційної частини зустрічі влаштував екскурсію Білим домом для Зеленського та європейських лідерів — вже з'явилося відповідне фото.

Паралельно із цим у Білому домі спростували інформацію про те, що Трамп нібито переривав переговори для того, щоб зробити телефонний дзвінок російському правителю Володимиру Путіну. За словами чиновників адміністрації, інформація видання Bild не відповідає дійсності. При цьому видання Axios із посиланням на власні джерела пише, що Трамп нібито вже поговорив із Путіним, але він не переривав для цього переговори.

Нагадаємо, 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон, та провів там зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Окрім зустрічі з президентом США, пройшла розмова із європейськими лідерами, які супроводжують українського президента. Під час публічної частини зустрічі Зеленський та Трамп зробили низку заяв.

Серед іншого Трамп під час публічної частини зустрічі із Зеленським заявив, що Україна, мовляв, "ніколи не буде в НАТО". Але натомість, за його словами, Україна матиме "гарні гарантії безпеки" та "надійний безпековий захист".