У Румунії політична криза: що загрожує президенту і до чого тут Україна

Від Нікушора Дана вимагають провести референдум про відправку військ до нашої країни

Лідер депутатів Європарламенту від партії AUR (Альянс за об’єднання румунів) та віцепрезидент партії Адріан Аксінія звернувся до президента Нікушора Дана з проханням розпочати процедуру скликання референдуму щодо участі Румунії у можливій миротворчій місії в Україні.

Інакше партія розпочне збір підписів, необхідних для його усунення та звільнення, повідомляє місцеве видання Digi24.

"Цей процес необхідний, оскільки без консультацій, без мандата румунського парламенту і без рішення з цього питання у Верховній раді національної оборони, глава держави в односторонньому порядку вирішив взяти участь у саміті "Коаліції бажаючих" і дотримуватися плану, в рамках якого 26 держав зобов’язуються надати гарантії безпеки Україні "за допомогою сил безпеки" Еммануеля Макрона", – заявив Аксинія.

AUR вважає, що румуни не погоджуються з відправкою військ на Україну ні для ведення війни, ні для підтримки миру, і що це поставить країну у вразливу позицію. Тим часом глава держави вчора заявив, що Румунія не відправлятиме солдатів в Україну. Аналогічну заяву неодноразово робив і прем’єр-міністр Іллі Болоян.

"Зважаючи на не легітимність нинішньої політичної влади та очевидне небажання румунів бути залученими до конфлікту в Україні, очевидно, що рішення має ухвалюватися тільки після консультацій з народом. Тому я офіційно прошу президента Румунії ініціювати процедуру консультативного референдуму на основі повноважень, наданих йому статтею 90 Конституції", — сказав Аксинія.

Він стверджує, що рішення уряду про участь у військовій місії в Україні, навіть з метою підтримки миру, стане серйозним порушенням волі румунського народу та пункту 1 статті 4 Основного закону, який свідчить: "Держава заснована на єдності румунського народу та солідарності його громадян".

Партія "Альянс за єдність румунів" активно виступає за більшу прозорість рішень, які приймаються щодо ситуації в Україні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після засідання Коаліції охочих зробив кілька заяв щодо гарантій безпеки та війни України та Росії. Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що є країни, які вже готові відправити в Україну війська.