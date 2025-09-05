В Румынии политический кризис: что грозит президенту и при чем здесь Украина

От Никушора Дана требуют провести референдум об отправке войск в нашу страну

Лидер депутатов Европарламента от партии AUR (Альянс за объединение румын) и вице-президент партии Адриан Аксиния обратился к президенту Никушору Дану с просьбой начать процедуру созыва референдума об участии Румынии в возможной миротворческой миссии в Украине.

В противном случае партия начнёт сбор подписей, необходимых для его отстранения и увольнения, сообщает местное издание Digi24.

"Этот процесс необходим, поскольку без консультаций, без мандата румынского парламента и без решения по этому вопросу в Верховном совете национальной обороны, глава государства в одностороннем порядке решил принять участие в саммите "Коалиции желающих" и придерживаться плана, в рамках которого 26 государств обязуются предоставить гарантии безопасности Украине "посредством сил обеспечения безопасности на суше, на море и в воздухе", согласно заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона", – заявил Аксиния.

AUR считает, что румыны не согласны с отправкой войск на Украину ни для ведения войны, ни для поддержания мира, и что это поставит страну в уязвимую позицию. Между тем глава государства вчера заявил, что Румыния не будет отправлять солдат в Украину. Аналогичное заявление неоднократно делал и премьер-министр Илие Болоян.

"Учитывая не легитимность нынешней политической власти и очевидное нежелание румын быть вовлечёнными в конфликт в Украине, очевидно, что решение должно приниматься только после консультаций с народом. Поэтому я официально прошу президента Румынии инициировать процедуру консультативного референдума на основе полномочий, предоставленных ему статьёй 90 Конституции", – добавил Аксиния.

Он утверждает, что решение правительства об участии в военной миссии в Украине, даже в целях поддержания мира, станет серьезным нарушением воли румынского народа и пункта 1 статьи 4 Основного закона, который гласит:"Государство основано на единстве румынского народа и солидарности его граждан".

Партия "Альянс за единство румын" активно выступает за большую прозрачность решений, принимаемых относительно ситуации на Украине.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после заседания Коалиции желающих сделал несколько заявлений по поводу гарантий безопасности и войны Украины и России. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что есть страны, которые уже готовы отправить в Украину войска.