Більше не про оборону: Трамп підписав указ про перейменування Пентагону

Відмову від назви "міністерство війни" у 1947 році Трамп назвав "політкоректним", але неправильним кроком

Президент США Дональд Трамп 5 вересня підписав указ, згідно із яким Пентагон змінює свою назву. Відтепер американське "міністерство оборони" перейменоване на "міністерство війни" — власне, цю назву воно й носило до 1947 року.

Про це повідомляє Clash Report із посиланням на заяву Трампа. Президент США заявив, що його країна, мовляв, має найсильнішу армію та "найкраще озброєння у світі", з якими ніхто не може конкурувати.

"Ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну та все до і між ними" Президент США Дональд Трамп

Відмову від назви "міністерство війни" у 1947 році Трамп назвав "політкоректним", але неправильним кроком, водночас із назвою "міністерство війни" США виграли обидві світові війни, а з огляду на ситуацію у світі така назва для Пентагону стане найбільш вірною.

Трамп також доручив міністру Піту Хегсету рекомендувати заходи для постійної зміни назви для Пентагону. Цікаво, що сам Хегсет вже змінив підписи у соціальних мережах — тепер там значиться "Міністр війни Піт Хегсет". Також перейменовано офіційні акаунти Пентагону.

Об'єднане міністерство війни США було створено у 1947 році — до цього із 1789 та 1798 року існували Військове та Військово-морське міністерства. Однак назву нової установи визнали такою, що надто погано звучить. Тому його перейменували на "міністерство оборони". Підкреслювалося, що головне завдання установи — не агресія, а захист держави.

Нагадаємо, минулого тижня чиновники Пентагону повідомили європейським дипломатам, що США більше не фінансуватимуть програми навчань та оснащення військових у східноєвропейських країнах. Серед основних одержувачів цієї допомоги — Естонія, Латвія та Литва.