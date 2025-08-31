У Трампа хочуть перейменувати Пентагон: WSJ розкрила, як незабаром може називатися Міністерство

Трамп в останні тижні вже натякав на таку можливість

Адміністрація Трампа розробляє плани перейменування Пентагону. Цю тему порушив сам президент США, заявивши, що на його думку, Штатам "доведеться повернуться до колишньої назви".

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела. Вони стверджують, що йдеться про перейменування Пентагону на Міністерство війни.

Для довідки: Міністерство війни існувало з 1789 до 1947 року, за президентства Гаррі Трумена відомство отримало назву Міністерство оборони.

За словами джерела, відновлення скасованої назви може бути здійснене актом Конгресу. Проте Білий дім розглядає інші варіанти внесення змін. У матеріалі зазначається, що Пентагон почав розробляти законодавчі пропозиції щодо внесення змін ще у перші тижні другого терміну Трампа.

Одна з ідей полягала в тому, щоб запросити у Конгресу повноваження на відновлення колишньої назви на випадок надзвичайного стану країни, а також відродити посаду міністра оборони для вищої цивільної особи міністерства.

Варто нагадати, що Трамп останніми тижнями натякав на можливість повернення колишньої назви, назвавши Хегсета своїм "міністром війни" на саміті НАТО у червні та вказавши, що політична коректність змусила змінити назву.

"Якщо ви подивіться на стару будівлю поруч із Білим домом, то побачите, де раніше був кабінет міністра війни. Потім ми стали політкоректними і назвали його міністерством оборони", – сказав американський лідер.

