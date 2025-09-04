Європа залишається сам на сам з Росією? США ухвалили важливе рішення щодо оборони

Європейські урядовці були вражені цим повідомленням

Минулого тижня чиновники Пентагону повідомили європейським дипломатам, що США більше не фінансуватимуть програми навчань та оснащення військових у східноєвропейських країнах.

Одними з основних одержувачів цієї допомоги є країни Балтії, що межують з Росією – Естонія, Латвія та Литва. Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на поінформовані джерела.

США збираються поступово згорнути програми сприяння безпеці європейських армій уздовж кордону з Росією, оскільки це підштовхує континент до того, щоб він сам вкладав більше коштів у власну оборону.

Цей крок відповідає зусиллям Дональда Трампа щодо "переоцінки та переорієнтації" іноземної допомоги та має спонукати європейські країни збільшити власні витрати на оборону.

Точна сума фінансування, яке буде скасовано, не відома, але мова може йти про сотні мільйонів доларів. Серед основних одержувачів цієї допомоги — Естонія, Латвія та Литва.

Європейські урядовці були вражені цим повідомленням і намагаються отримати додаткові деталі від Вашингтона, пише видання.

Європейські чиновники також намагаються зрозуміти, чи внутрішнє фінансування зможе заповнити прогалини, чи скорочення вплинуть на критично важливі елементи європейської безпеки.

За словами відставного американського адмірала Марка Монтгомері, нині старшого наукового співробітника аналітичного центру "Фонд захисту демократій", втрата американської військової допомоги стане для країн Балтії "дуже важким випробуванням".

"Вся ідея тут у тому, щоб дати їм можливість захистити себе", – сказав він.

Всі три держави мають сухопутні кордони з Росією, і регіон зазнавав атак, які приписуються Москві, у тому числі на критично важливу інфраструктуру в Балтійському морі, зазначає FT.

Крім того, адміністрація Трампа проводить перегляд дислокації своїх військ у всьому світі та заявила про намір скоротити свою присутність у Європі.

