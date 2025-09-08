Близький до Трампа бізнесмен сильно зацікавився українськими дроновими технологіями, – The Guardian

Прінса в першу чергу цікавлять українські дронові компанії та технології

Відомий американський бізнесмен, який вважається близьким до президента США Дональда Трампа та має доволі суперечливу репутацію, агресивно пропонує свої "послуги" в Україні та хоче взяти під контроль українські компанії-виробники дронів. Мова йде про колишнього офіцера ВМС США Еріка Прінса, колишнього власника приватної військової компанії Blackwater (нині відома, як Academi) та засновника компанії Vectus Global.

Про це пише видання The Guardian із посиланням на власні джерела. Видання зазначає, що Прінс має дуже суперечливу репутацію ще з часів епохи "війни з тероризмом", а після новин про можливість залучення в Україну приватних військових підрядників з США він активізував свою діяльність.

Втім, за даними джерел, Прінса в першу чергу цікавлять українські дронові компанії та технології, а не "робота за профілем". Цей бізнесмен вже рекламував свою діяльність українському сектору розробки та виготовлення дронів, а також цікавився можливістю придбати компанії, які мають представництва в Україні та виготовляють безпілотники. Проте, неприємний для нього нюанс, ці компанії майже неможливо придбати — для України вони є стратегічними активами.

Видання додало, що остання спроба Прінса підібратися до українських компаній цікавим чином збіглась у часі зі спробами президента Трампа виступити посередником в укладенні мирної угоди України та Росії. Сам Прінс відомий, як людина, що має тісні зв'язки з адміністрацією Трампа та завжди отримувала основний прибуток саме від бойових дій за кордоном США.

Основним засобом знищення ворога в українсько-російській війні стали саме дрони. Тому західні інвестори та оборонні компанії намагаються отримати доступ до українських розробок, щоб заробляти на цьому гроші. Прінс хоче того самого, що не виглядає дивним. Один зі співрозмовників видання сказав, що оскільки БПЛА вже стали частиною діяльності ПВК у всьому світі, то американець природно зацікавлений в українських розробках — як найкращих у своїй категорії.

Втім, у Прінса дуже неоднозначна та суперечлива репутація. Так, керівник міжнародної компанії, яка виготовляє дрони, на умовах анонімності сказав виданню, що в жодному разі не став би користуватися послугами Прінса, оскільки його не винайме "жодна чесна людина".

Що таке Blackwater

Blackwater, яка колись належала Прінсу, була заснована у 1997 році Прінсом та Елом Кларком. Вона стала однією з перших та найвідоміших американських ПВК. Компанія була на піку популярності під час кампаній США в Іраку та Афганістані — Прінс отримав багатомільйонні контракти за те, що його бійці охороняли чиновників ЦРУ, Державного департаменту і Пентагону та були для них операторами "на землі".

Проте у 2007 році в Багдаді стався інцидент, який призвів до низки розслідувань та занесення компанії до "чорного списку". 16 вересня 2007 року охорона дипломатичного конвою Держдепартаменту США почала стрілянину на площі Нісур в столиці Іраку. Тоді загинуло 17 та постраждало 20 осіб. Після стрілянини почалися розслідування в США та Іраку, контракти у компанії відкликали. В результаті у 2009 році Blackwater змінив назву на Xe Services LLC, а у 2011 році — на Academi.

Зазначимо, за даними американських ЗМІ, Україна та США зараз обговорюють велику угоду із продажу Києву американського озброєння. Проте є неприємний "підводний камінь", який робить цю угоду не дуже прийнятною для України — він стосується українських оборонних технологій. США хочуть за безцінь отримати право інтелектуальної власності на українські технології.

Додамо, ще у липні британські ЗМІ писали про не дуже красиву ситуацію. За їхніми даними, багато європейських компаній, які виготовляють безпілотники, співпрацюють зі своїми українськими колегами та мають гарні результати. Але є деякі фірми, які намагаються вкрасти українські технології, займаються фальсифікацією результатів випробувань, а потім отримують мільярдні контракти у Європі, пропонуючи за великі гроші неякісну продукцію.