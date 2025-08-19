Суперугода на 100 мільярдів та жодних поступок територій: що Зеленський запропонував Трампу

Паралельно США та Україна можуть підписати контракт на 50 мільярдів доларів

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом запропонував йому "суперугоду" на 100 мільярдів доларів. Саме на таку суму Україна хоче придбати американського озброєння у рамках надання гарантій безпеки. Також Україна пропонує США контракт на десятки мільярдів доларів на виробництво дронів.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на власні джерела. Зокрема Зеленський заявив Трампу, що Україна хоче придбати щонайменше 10 батарей систем протиповітряної оборони Patriot та велику кількість іншого озброєння. Паралельно США та Україна можуть підписати контракт на 50 мільярдів доларів, який дозволить американським та українським компаніям спільно виробляти безпілотники.

Водночас Зеленський сказав Трампу, що Україна продовжує наполягати на режимі безумовного всеохоплюючого припинення вогню, як першому кроці до повноцінних мирних переговорів та укладення мирної угоди. Спроба почати мирні переговори без припинення вогню призведе до того, що бойові дії триватимуть, а для безпеки України не буде зроблено нічого.

Також Україна ніколи не погодиться на будь-яку угоду, яка передбачає територіальні поступки російському режиму, зазначається у переданому Трампу документі. Київ відхиляє пропозицію російського правителя Володимира Путіна, яку останній буцімто зробив на Алясці під час саміту — виведення українських військ з Донбасу в обмін на припинення вогню. Причина не тільки у Конституції, але й в тому, що це створить плацдарм для швидкого подальшого просування росіян у напрямку Дніпра. Це дозволить Путіну далі продовжувати агресію, не погоджуючись на мир.

Що ще є у пропозиціях Зеленського, які отримав Трамп:

Україна повинна отримати повну компенсацію за шкоду, якої завдало російське вторгнення. Частина компенсації потенційно може бути сплачена замороженими суверенними активами Росії на суму в 300 мільярдів доларів США.

Послаблення санкцій може бути тільки у випадку, якщо Росія продемонструє реальну прихильність дотриманню майбутньої мирної угоди та буде "вести чесну гру". В інших випадках послаблення санкційного режиму проти РФ неприпустиме.

Нагадаємо, 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон, та провів там зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Окрім зустрічі з президентом США, пройшла розмова із європейськими лідерами, які супроводжують українського президента. Під час публічної частини зустрічі Зеленський та Трамп зробили низку заяв.

Серед іншого Трамп під час публічної частини зустрічі із Зеленським заявив, що Україна, мовляв, "ніколи не буде в НАТО". Але натомість, за його словами, Україна матиме "гарні гарантії безпеки" та "надійний безпековий захист". А Зеленський пообіцяв, що усі територіальні питання будуть обговорюватися на тристоронній зустрічі.