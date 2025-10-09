Tomahawk, наступ Росії та блекаут у Москві. Головні заяви Зеленського з брифінгу

Попередив про провокації з боку Білорусі

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами зробив кілька гучних заяв. За його словами, Росія планувала захопити Покровськ цієї осені, але ЗСУ зірвали цей план. Також Київ звернувся до США з проханням надати далекобійну зброю — відмови не було.

Що треба знати:

Україна назвала умову, за якої висуне президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру

Українська "Паляниця" завдала нищівних ударів Росії

РФ б’є по енергетиці й залізниці

"Телеграф" зібрав головні заяви президента України. У них він торкнувся не тільки війни та допомоги США, а й вступу до ЄС. Зокрема й того, які країни Європи не підтримують це.

Головні заяви Зеленського:

За місяць Росія нанесла по Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині 1550 ударів, але уражень зафіксовано лише 60.

Україна застосовує плани А і Б щодо газу — власний видобуток плюс імпорт, готуємося до зими.

Росіяни не візьмуть схід України. РФ планувала захопити Покровськ, але контрнаступ ЗСУ зірвав ці плани. Найгарячіші напрямки — Покровськ і Добропілля. Контрнаступ триває, він складний, але вчасний та успішний.

РФ планувала захопити Покровськ, але контрнаступ ЗСУ зірвав ці плани. Найгарячіші напрямки — Покровськ і Добропілля. Контрнаступ триває, він складний, але вчасний та успішний. За час Добропільської операції росіяни втратили понад 12 000 осіб. Щоденні втрати — понад 100, іноді до 200 осіб. Наступний серйозний виклик — Новопавлівка, там працює 4 російські армії; 4 села вже зачищені.

Постачання у військо ЗСУ нормальне. Наступного тижня до США відправиться делегація, її очолить прем’єр Юлія Свириденко. Теми — ППО, енергетика, санкції, переговори та заморожені активи РФ.

Наступного тижня до США відправиться делегація, її очолить прем’єр Юлія Свириденко. Теми — ППО, енергетика, санкції, переговори та заморожені активи РФ. Поставки Україні американських далекобійних ракет Tomahawk можуть змусити росіян протверезіти і сісти за стіл переговорів. Трамп не відповів у далекобійній зброї, коли Зеленський просив про неї.

Tomahawk

Якщо допомога США призведе до припинення вогню — Україна висуне Трампа на Нобелівську премію миру.

Українська "‎Паляниця" знищила склади росіян, ракета-дрон "‎Рута" — морську вишку 250+ км, застосовуються інші зразки зброї. Найбільший успіх — "Лютий", Fire Point — масове застосування до 300 штук. Досяжні цілі — Усть-Луга і Приморськ.

Дефіцит бензину в РФ оцінюється орієнтовно у 13–20% від потреби — це вплив українських ударів.

26 країн ЄС підтримують вступ України. Проти лише Угорщина.

Спроба РФ влаштувати в Україні блекаут обернеться відповідною відповіддю. Київ має можливості бити по Бєлгородській і Курській областях.

Київ має можливості бити по Бєлгородській і Курській областях. РФ б’є по енергетиці й залізниці на півночі та в Полтавській області, щоб створити хаос і тиск на населення.

Путін може почати велику війну, масштабна мобілізація в РФ стане викликом для Європи. Росія готує провокації з полоненими в Білорусі, змушуючи їх записувати фейкові звернення

Раніше "Телеграф" розповідав, що очільник Росії Володимир Путін занив про "ескалацію" через можливі постачання Tomahawk Україні.