Tomahawk, наступ Росії та блекаут у Москві. Головні заяви Зеленського з брифінгу

Тетяна Крутякова
Володимир Зеленський Новина оновлена 09 жовтня 2025, 11:02
Володимир Зеленський.

Попередив про провокації з боку Білорусі

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами зробив кілька гучних заяв. За його словами, Росія планувала захопити Покровськ цієї осені, але ЗСУ зірвали цей план. Також Київ звернувся до США з проханням надати далекобійну зброю — відмови не було.

Що треба знати:

  • Україна назвала умову, за якої висуне президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру
  • Українська "Паляниця" завдала нищівних ударів Росії
  • РФ б’є по енергетиці й залізниці

"Телеграф" зібрав головні заяви президента України. У них він торкнувся не тільки війни та допомоги США, а й вступу до ЄС. Зокрема й того, які країни Європи не підтримують це.

Головні заяви Зеленського:

  • За місяць Росія нанесла по Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині 1550 ударів, але уражень зафіксовано лише 60.
  • Україна застосовує плани А і Б щодо газу — власний видобуток плюс імпорт, готуємося до зими.
  • Росіяни не візьмуть схід України. РФ планувала захопити Покровськ, але контрнаступ ЗСУ зірвав ці плани. Найгарячіші напрямки — Покровськ і Добропілля. Контрнаступ триває, він складний, але вчасний та успішний.
  • За час Добропільської операції росіяни втратили понад 12 000 осіб. Щоденні втрати — понад 100, іноді до 200 осіб. Наступний серйозний виклик — Новопавлівка, там працює 4 російські армії; 4 села вже зачищені.
  • Постачання у військо ЗСУ нормальне. Наступного тижня до США відправиться делегація, її очолить прем’єр Юлія Свириденко. Теми — ППО, енергетика, санкції, переговори та заморожені активи РФ.
  • Поставки Україні американських далекобійних ракет Tomahawk можуть змусити росіян протверезіти і сісти за стіл переговорів. Трамп не відповів у далекобійній зброї, коли Зеленський просив про неї.
Tomahawk
Tomahawk
  • Якщо допомога США призведе до припинення вогню — Україна висуне Трампа на Нобелівську премію миру.
  • Українська "‎Паляниця" знищила склади росіян, ракета-дрон "‎Рута" — морську вишку 250+ км, застосовуються інші зразки зброї. Найбільший успіх — "Лютий", Fire Point — масове застосування до 300 штук. Досяжні цілі — Усть-Луга і Приморськ.
  • Дефіцит бензину в РФ оцінюється орієнтовно у 13–20% від потреби — це вплив українських ударів.
  • 26 країн ЄС підтримують вступ України. Проти лише Угорщина.
  • Спроба РФ влаштувати в Україні блекаут обернеться відповідною відповіддю. Київ має можливості бити по Бєлгородській і Курській областях.
  • РФ б’є по енергетиці й залізниці на півночі та в Полтавській області, щоб створити хаос і тиск на населення.
  • Путін може почати велику війну, масштабна мобілізація в РФ стане викликом для Європи. Росія готує провокації з полоненими в Білорусі, змушуючи їх записувати фейкові звернення

Раніше "Телеграф" розповідав, що очільник Росії Володимир Путін занив про "ескалацію" через можливі постачання Tomahawk Україні.

