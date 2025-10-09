Tomahawk, наступ Росії та блекаут у Москві. Головні заяви Зеленського з брифінгу
Читать на русском
Попередив про провокації з боку Білорусі
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами зробив кілька гучних заяв. За його словами, Росія планувала захопити Покровськ цієї осені, але ЗСУ зірвали цей план. Також Київ звернувся до США з проханням надати далекобійну зброю — відмови не було.
Що треба знати:
- Україна назвала умову, за якої висуне президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру
- Українська "Паляниця" завдала нищівних ударів Росії
- РФ б’є по енергетиці й залізниці
"Телеграф" зібрав головні заяви президента України. У них він торкнувся не тільки війни та допомоги США, а й вступу до ЄС. Зокрема й того, які країни Європи не підтримують це.
Головні заяви Зеленського:
- За місяць Росія нанесла по Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині 1550 ударів, але уражень зафіксовано лише 60.
- Україна застосовує плани А і Б щодо газу — власний видобуток плюс імпорт, готуємося до зими.
- Росіяни не візьмуть схід України. РФ планувала захопити Покровськ, але контрнаступ ЗСУ зірвав ці плани. Найгарячіші напрямки — Покровськ і Добропілля. Контрнаступ триває, він складний, але вчасний та успішний.
- За час Добропільської операції росіяни втратили понад 12 000 осіб. Щоденні втрати — понад 100, іноді до 200 осіб. Наступний серйозний виклик — Новопавлівка, там працює 4 російські армії; 4 села вже зачищені.
- Постачання у військо ЗСУ нормальне. Наступного тижня до США відправиться делегація, її очолить прем’єр Юлія Свириденко. Теми — ППО, енергетика, санкції, переговори та заморожені активи РФ.
- Поставки Україні американських далекобійних ракет Tomahawk можуть змусити росіян протверезіти і сісти за стіл переговорів. Трамп не відповів у далекобійній зброї, коли Зеленський просив про неї.
- Якщо допомога США призведе до припинення вогню — Україна висуне Трампа на Нобелівську премію миру.
- Українська "Паляниця" знищила склади росіян, ракета-дрон "Рута" — морську вишку 250+ км, застосовуються інші зразки зброї. Найбільший успіх — "Лютий", Fire Point — масове застосування до 300 штук. Досяжні цілі — Усть-Луга і Приморськ.
- Дефіцит бензину в РФ оцінюється орієнтовно у 13–20% від потреби — це вплив українських ударів.
- 26 країн ЄС підтримують вступ України. Проти лише Угорщина.
- Спроба РФ влаштувати в Україні блекаут обернеться відповідною відповіддю. Київ має можливості бити по Бєлгородській і Курській областях.
- РФ б’є по енергетиці й залізниці на півночі та в Полтавській області, щоб створити хаос і тиск на населення.
- Путін може почати велику війну, масштабна мобілізація в РФ стане викликом для Європи. Росія готує провокації з полоненими в Білорусі, змушуючи їх записувати фейкові звернення
Раніше "Телеграф" розповідав, що очільник Росії Володимир Путін занив про "ескалацію" через можливі постачання Tomahawk Україні.