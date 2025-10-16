Трамп знайшов спосіб позлити Путіна: як США посилюють підтримку України

Зміцнення співпраці з Вашингтоном створюють для Києва нові шанси для посилення тиску на Росію

Все більше українських можновладців демонструють зміцнення впевненості в завершенні війни, породжуючи іноді навіть незвичайні прогнози. Причина — в потеплінні ставлення президента США Дональда Трампа до українського лідера Володимира Зеленського.

Як зазначає POLITICO, повільно, але впевнено, Трамп і Зеленський зближуються. Радник Трампа цитуючи його заявив: "Найкращий спосіб помститися Путіну — це хвалити Зеленського". Продовженням цього є посилення підтримки України з боку США.

Чому Трамп хоче помститись Путіну

Під час серпневої зустрічі на Алясці президент РФ Володимир Путін поводився як переможець — посміхався, жартував, виглядав впевнено. Трамп тоді намагався показати себе миротворцем, але російський лідер не дав жодних поступок, не погодився навіть на перемир’я. Після цього ЗМІ назвали саміт "тріумфом Путіна". Це розлютило Трампа, бо він виглядав слабким перед світом.

Інсайдер видання зазначив, що Трампу "потрібен був час, щоб зрозуміти, хто насправді такий Путін". Триваючі удари по Україні і велика кількість атак саме по цивільних, переконали Трампа, що Путін намагається ним маніпулювати. Це псує його імідж та впливає на статус сильного лідера.

Історія стосунків з Зеленським та зміна ставлення до України

Після бурхливої суперечки в Білому дому у лютому, Трамп змінив ставлення до українського президента. На Генасамблеї ООН Трамп похвалив Зеленського як "хоробру людину". Саме після цього Трамп також написав в Truth Social, що Україна "в змозі боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді", що здивувало багатьох. Також, на думку експертів, вплинув і візит Трампа до Британії, де король Чарльз гарно відгукнувся про Зеленського.

Володимир Зеленський з Дональдом Трампом на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН

Під час промови 13 жовтня перед Кнесетом, Трамп наголосив, що планує зосередитися на припиненні війни Росії проти України. Видання називає це "картами, що лягають в руки Зеленського", натякаючи на фразу, сказану Трампом під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Нараз Володимир Зеленський готується до п'ятничної зустрічі з Трампом у Білому домі. Очікується, що ситуація буде на користь України.

Це реально може наблизити завершення війни: саме в Сполучених Штатів є можливість такого глобального впливу Володимир Зеленський, президент України

Одна з причин так думати — посилення обміну розвідданими з українськими силами для покращення далекобійних атак на енергосистему Росії. Ведуться розмови і про постачання крилатих ракет "Томагавк", проте, на думку аналітика видання, "ризик ескалації, ймовірно, стримає Трампа від такого рішення".

Раніше "Телеграф" розповідав, чому ці ракети потрібні Україні та наскільки грізною зброєю є "Томагавки". Вони також є важелем впливу на Путіна.