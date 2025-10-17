Росіянам рано радіти? Що насправді можуть означати кольори краватки Гегсета (фото)
Піт Гегсет одягнув краватку з білими, синіми та червоними смугами — що це означає
У п’ятницю, 17 жовтня, глава Пентагону Піт Гегсет прийшов на зустріч президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського у краватці з поєднанням кольорів, яке російські пропагандисти одразу звернули на свою користь.
Що потрібно знати:
- Глава Пентагону Піт Гегсет одягнув на зустріч Трампа та Зеленського краватку з білими, синіми та червоними смугами
- Російські ЗМІ пов’язали кольори краватки з російським прапором та порядком його смуг
- Ці кольори є національними кольорами в США і на американському прапорі
На краватці міністра війни США перемежовувалися білі, сині та червоні смуги, тому росЗМІ відразу заявили, що Гегсет надів кольори російського прапора.
Наприклад, РІА "Новости" наголосили, що кольори розташовувалися в тому ж порядку, що й на російському триколорі, а також пов’язали це з тим, що глава Пентагону сидів навпроти президента Зеленського.
Проте, найімовірніше тут немає жодної інтриги. Адже білий, синій та червоний кольори є і на прапорі США, де вони вважаються національними. Тому цілком логічно, що американський високопосадовець надів краватку в національних кольорах своєї країни.
Особливо якщо зважити на патріотизм американців, які прикрашають будинки національним прапором. Також варто зазначити, що з нагрудної кишені міністра видно носову хустку, яка вже буквально повторює його зірково-смугастий малюнок.
Нагадаємо, під час візиту Зеленського 17 жовтня глава Білого дому заявив, що йому сподобався костюм українського лідера. "Зеленський у своєму жакеті виглядає просто чудово. Він справді дуже стильний. Мені подобається", – сказав Трамп.