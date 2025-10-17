Россиянам рано радоваться? Что действительно могут означать цвета галстука Хегсета (фото)

Пит Хегсет надел галстук с белыми, синими и красными полосами — что это означает

В пятницу, 17 октября, глава Пентагона Пит Хегсет пришел на встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке с сочетанием цветов, которое российские пропагандисты сразу обратили в свою пользу.

Что нужно знать:

Глава Пентагона Пит Хегсет надел на встречу Трампа и Зеленского галстук с белыми, синими и красными полосами

Российские СМИ связали цвета галстука с российским флагом и порядком его полос

Эти цвета являются национальными цветами в США и также на американском флаге

На галстуке министра войны США перемежались белые, синие и красные полосы, поэтому росСМИ тут же заявили, что Хегсет надел цвета российского флага.

Например, РИА "Новости" подчеркнули, что цвета располагались в том же порядке, что и на российском триколоре, а также связали это с тем, что глава Пентагона сидел напротив президента Зеленского.

Однако, вероятнее всего здесь нет никакой интриги. Ведь белый, синий и красный цвета есть и на флаге США, где они считаются национальными. Поэтому вполне логично, что американский высокопоставленный чиновник надел галстук в национальных цветах своей страны.

Дональд Трамп, Джей ди Венс, Марко Рубио и Пит Хегсет

Особенно если учесть патриотизм американцев, которые украшают дома национальным флагом. Также стоит отметить, что из нагрудного кармана министра виден носовой платок, уже буквально повторяющий его звездно-полосатый рисунок.

Напомним, во время визита Зеленского 17 октября глава Белого дома заявил, что ему понравился костюм украинского лидера. "Зеленский в своем жакете выглядит просто великолепно. Он действительно очень стильный. Мне нравится", – сказал Трамп.