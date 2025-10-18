"Погоджуюся з Трампом, але...": Зеленський оцінив заяву лідера США про припинення війни

Зеленський наголосив, що готовий до мирних переговорів, але проблема не в Україні, а в Росії

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу для преси прокоментував допис президента США Дональда Трампа, у якому той заявив, що і Україна і Росія "повинні зупинитися там, де перебувають зараз". Зеленський сказав, що згодний з Трампом у питанні, що війну потрібно зупинити, але є нюанс.

Що треба знати:

Україна готова до будь-яких форматів переговорів, які здатні наблизити мир

Спочатку потрібно зупинити бойові дії — тобто, влаштувати повне припинення вогню

Проблема не в Україні, а у російському правителі Володимирі Путіні

Відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати допис Трампа, Зеленський наголосив, що згодний з американським президентом. Україна поки що готова до будь-яких форматів, які можуть наблизити мир.

"Заради наших країн і за таких обставин, де ми є зараз, я думаю, ми маємо зупинитися там, де зараз знаходимося, і Трамп правий — важливо це зупинити, а потім почати розмову", — сказав він.

Але, додав Зеленський, проблема зараз не в Україні, а у тому, що робить російський диктатор Володимир Путін. Обидві сторони повинні зупинитися, але війну почала не Україна.

"Я погоджуюся з Трампом, що обидві сторони мають зупинитися, але питання в Путіні. Не ми розпочинали цю війну… Я особисто готовий до будь-яких форматів, які можуть наблизити Україну до миру", — резюмував Зеленський.

Допис Трампа

Президент США Дональд Трамп відмовився спілкуватися з пресою після зустрічі із Зеленським, та відразу полетів у свою резиденцію — ймовірно, грати у гольф на вихідних. Але він все ж таки опублікував допис у власній соціальній мережі Truth Social. У дописі Трамп закликав обидві сторони "оголосити про перемогу" — мовляв, "хай їх розсудить історія".

"Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та сердечною, але я сказав йому, як і наполегливо радив Путіну, що настав час припинити вбивства та укласти угоду! Досить кровопролиття, досить визначати кордони війною та відвагою. Вони повинні зупинитися там, де перебувають зараз. Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить! Більше ніяких пострілів, ніякої смерті, ніяких величезних і непідйомних витрат. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був Президентом. Тисячі людей гинуть щотижня — досить, повертайтеся до своїх родин у мирі!", — написав він.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні пройшла зустріч українського та американського лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. На ній підіймалось питання завершення війни в Україні й не тільки. Примітно, що розмова президентів тривала більше, ніж було заплановано спочатку. Президенти розмовляли між собою понад дві години. "Телеграф" зібрав усе про те, чим саме завершилася зустріч.