"Твоя мамка": в Білому домі хамськи відповіли журналісту на питання про Будапешт

Інцидент стався під час брифінгу в Білому домі та викликав обурення

Пресслужба Білого дому потрапила в гучний скандал після того, як прессекретар хамськи відповіли журналісту на питання щодо того, чому місцем проведення можливого саміту президента Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна обрали саме Будапешт. Замість відповіді на питання прессекретар згадала мати репортера.

Що треба знати:

Питання про Будапешт мало свою причину — вибір місця можна розцінювати, як приниження України

Прессекретар Білого дому та директор з комунікацій відреагували відверто по-хамськи

Однією образою справа не завершилася — репортеру довелося вислухати багато цікавого

Інцидент стався під час брифінгу в Білому домі з репортером американського видання HuffPost — що вже підтвердило саме видання. Журналіст запитав прессекретаря Керолайн Левітт, чому саме Будапешт обрали місцем проведення ймовірного саміту.

"Столиця Угорщини була місцем підписання Будапештського меморандуму 1994 року, за яким Україна відмовилася від тисяч одиниць ядерної зброї, успадкованих після розпаду Радянського Союзу, в обмін на гарантії того, що Росія поважатиме територіальну цілісність України. Путін порушив цю обіцянку своїм вторгненням та анексією Криму у 2014 році, десятирічним наступом на Донбас, а потім повномасштабним вторгненням у 2022 році", — пояснило видання.

Таким чином, вибір Будапешта як місця проведення саміту теоретично може виглядати спробою принизити Україну. Саме тому журналіст адресував пресслужбі адміністрації Дональда Трампа таке питання. Проте замість відповіді на нього Левітт несподівано сказала: "Це зробила твоя мамка". Через хвилину директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг додав ще коротшу відповідь — просто "Твоя мамка".

Директор з комунікацій Стівен Чунг та прессекретар Білого дому Керолайн Левітт

При цьому, коли репортер запитав у Левітт, чи реально вона вважає свою відповідь дуже смішною, прессекретар обрушилася з образами не тільки на репортера, але й на видання, яке він представляє.

"Мені смішно, що ви насправді вважаєте себе журналом. Ви — ультраліві халтурники, яких ніхто не сприймає серйозно, включаючи ваших колег у ЗМІ, вони просто не кажуть вам цього в обличчя. Перестань писати мені свої тупі, упереджені та нісенітні запитання", — заявила вона.

Реакція ЗМІ та громадськості

Відповідь Левітт та Чунга викликала у представників преси та громадськості шок та незадоволення. Журналісти оцінили поведінку прессекретаря Білого дому, як повну невідповідність посади та назвали її "неприпустимою для адміністрації президента". Проте Білий дім, схоже, демонстративно проігнорував хвилю обурення, навіть не вибачившись за коментарі.

Тим часом цитати Левітт вже розійшлися по спочатку англомовному сегменту мережі, а потім і по інших. В США переважним чином панує обурення, тоді як в Європі та в україномовному сегменті роблять меми.

Чи хотіли в Білому домі образити журналіста: що означає фраза Yo Momma

"Твоя мамка" або "Твоя мати" (Yo Momma, Your Mother, можливі також інші варіанти) — розповсюджений в американській англійській та дуже популярний серед молоді вид образи, який зазвичай використовується для максимального приниження опонента, апелюючи до непристойних, або неприпустимих вчинків, нібито скоєних його матір'ю.

Традиційно компонується з натяками на ожиріння (наприклад, Yo Momma is so fat). Проте в американській культурі сама по собі фраза "твоя мама" взагалі без будь-яких уточнень широко використовується, саме як образа загального призначення.

Типовий американський юмор

Новий саміт Трампа та Путіна

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після розмови з російським правителем Володимиром Путіним зробив для преси низку заяв, зокрема про новий саміт. Відомо, що зустріч Трампа та Путіна може пройти в Будапешті, де править режим російського друга Віктора Орбана.

У Кремлі 17 жовтня підтвердили, що місце для саміту вже обрано, а сама зустріч може відбутись протягом найближчих двох тижнів або "трошки пізніше". Путін вже поговорив з угорським прем'єром Віктором Орбаном щодо цього саміту. До речі, Угорщина вже заявила, що проігнорує ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом. Будапешт в цьому доєднається до "поважної" компанії країн, які також проігнорували ордер — Монголії та Таджикистану.