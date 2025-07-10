Мав конфлікти з Кучмою і підтримував на виборах Кравчука: де зараз перший мер Києва Косаківський

Політик мав конфлікт із Леонідом Кучмою

Рівно 31 рік тому, 10 липня 1994 року, першим мером Києва часів незалежної України став Леонід Косаківський. У той же день перемогу на президентських виборах отримав Леонід Кучма.

Перший тур виборів Київської міського голови відбувся 26 червня 1994 року. Тоді Косаківський отримав 324 тисячі голоси (17,05%), Володимир Черняк — 294 тисячі (15,48%), а Іван Салій — майже 250 тисяч (13,15%).

До другого туру виборів потрапили Косаківський і Черняк. Так 10 липня 1994 року Косаківський отримав майже 550 тисяч голосів (29,59%), а його конкурент — 403 (21,71%). Через рік Косаківський також став очільником КМДА.

Леонід Косаківський - перший мер Києва за незалежної України, фото з його фб-сторінки

У 90-х у Києві була складна ситуація, як і по всій Україні. Існували проблеми із працевлаштуванням громадян, бракувало товарів і продуктів. Чиновник організував постачання до столиці товарів та скасував талони, за якими раніше видавали продукти. Також він займався реконструкцією старого житлового фонду міста і закуповував транспорт.

Леонід Косаківський на Бессарабського ринку у 1996 році, фото з його фб-сторінки

Водночас Косаківський мав напружені стосунки з опозиційними депутатами Київради, а також із президентом Леонідом Кучмою. А все тому, що політик підтримував Леоніда Кравчука на виборах голови держави. Депутатів Київради ж обурило те, що Косаківський призначив членів виконкому своїм рішенням. Його намагалися звільнити, подавши відповідне звернення до Верховної Ради, але тоді не вийшло цього зробити.

Леонід Косаківський і Леонід Кучма, фото з мережі

У 1996 році Кабмін рекомендував Кучмі відправити у відставку Косаківського. А все тому, що міська влада відмовилась передавати з балансу Києва на баланс держави деякі комунальні об'єкти, зокрема, палац "Україна". Так чиновника звільнили з посади голови КМДА, хоча ще певний час він був головою Київради.

Леонід Косаківський під час будівництва метро, фото з мережі

У 1996–1998 роках Косаківський входив у делегацію України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи. Також він представляв Україну в Палаті місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад Європи. У 1998-2002 роках чиновник був народним депутатом і входив до Постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Де зараз Леонід Косаківський

Зараз колишній чиновник продовжує жити у Києві. Він одружений з фізіологинею Іриною Косаківською. Також у них є син Сергій, який став професором біології Інституту геноміки та еволюційної медицини в університеті Темпл, що у Філадельфії.

Косаківський з дружиною, фото з його фб-сторінки

Загалом Леонід активно веде свою сторінку у фейсбуці. Він ділиться спогадами про свою діяльність на посаді мера Києва, а також публікує новини про актуальні події.

Косаківський і Біл Клінтон у 1995 році, фото з мережі

Улітку 2025 року Леонід поскаржився на послуги житлово-експлуатаційної контори за місцем його проживання. З'ясувалось, після аварії біля площі Слави постачання гарячої води відновили до всіх всіх будинків, окрім того, де він живе. Причиною є нібито конфлікт між приватною компанією й Держуправлінням справами.

Косаківський скаржився на відключення гарячої води, фото з його фб-сторінки

"В нашому будинку воду так і не підімкнули, хоча всі навколишні будинки вже з гарячою водою. ЖЕК спить, у них вихідні. Не можуть ніяк кран відкрити в бойлерній, яка у нас одна з дусівським будинком. Бо з ними "контри", — писав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований колишній мер Києва Олександр Омельченко. Він був наступником Леоніда Косаківського.