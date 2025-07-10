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Мав конфлікти з Кучмою і підтримував на виборах Кравчука: де зараз перший мер Києва Косаківський

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
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Автор
Леонід Косаківський, перший мер Києва часів незалежної України Новина оновлена 10 липня 2025, 13:42
Леонід Косаківський, перший мер Києва часів незалежної України. Фото Колаж "Телеграфу"

Політик мав конфлікт із Леонідом Кучмою

Рівно 31 рік тому, 10 липня 1994 року, першим мером Києва часів незалежної України став Леонід Косаківський. У той же день перемогу на президентських виборах отримав Леонід Кучма.

Перший тур виборів Київської міського голови відбувся 26 червня 1994 року. Тоді Косаківський отримав 324 тисячі голоси (17,05%), Володимир Черняк — 294 тисячі (15,48%), а Іван Салій — майже 250 тисяч (13,15%).

До другого туру виборів потрапили Косаківський і Черняк. Так 10 липня 1994 року Косаківський отримав майже 550 тисяч голосів (29,59%), а його конкурент — 403 (21,71%). Через рік Косаківський також став очільником КМДА.

Леонід Косаківський перший мер Києва
Леонід Косаківський - перший мер Києва за незалежної України, фото з його фб-сторінки

У 90-х у Києві була складна ситуація, як і по всій Україні. Існували проблеми із працевлаштуванням громадян, бракувало товарів і продуктів. Чиновник організував постачання до столиці товарів та скасував талони, за якими раніше видавали продукти. Також він займався реконструкцією старого житлового фонду міста і закуповував транспорт.

Леонід Косаківський
Леонід Косаківський на Бессарабського ринку у 1996 році, фото з його фб-сторінки

Водночас Косаківський мав напружені стосунки з опозиційними депутатами Київради, а також із президентом Леонідом Кучмою. А все тому, що політик підтримував Леоніда Кравчука на виборах голови держави. Депутатів Київради ж обурило те, що Косаківський призначив членів виконкому своїм рішенням. Його намагалися звільнити, подавши відповідне звернення до Верховної Ради, але тоді не вийшло цього зробити.

Леонід Косаківський і Леонід Кучма
Леонід Косаківський і Леонід Кучма, фото з мережі

У 1996 році Кабмін рекомендував Кучмі відправити у відставку Косаківського. А все тому, що міська влада відмовилась передавати з балансу Києва на баланс держави деякі комунальні об'єкти, зокрема, палац "Україна". Так чиновника звільнили з посади голови КМДА, хоча ще певний час він був головою Київради.

Косаківський діяльність
Леонід Косаківський під час будівництва метро, фото з мережі

У 1996–1998 роках Косаківський входив у делегацію України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи. Також він представляв Україну в Палаті місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад Європи. У 1998-2002 роках чиновник був народним депутатом і входив до Постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Де зараз Леонід Косаківський

Зараз колишній чиновник продовжує жити у Києві. Він одружений з фізіологинею Іриною Косаківською. Також у них є син Сергій, який став професором біології Інституту геноміки та еволюційної медицини в університеті Темпл, що у Філадельфії.

Косаківський з дружиною
Косаківський з дружиною, фото з його фб-сторінки

Загалом Леонід активно веде свою сторінку у фейсбуці. Він ділиться спогадами про свою діяльність на посаді мера Києва, а також публікує новини про актуальні події.

Леонід Косаківський і Біл Клінтон
Косаківський і Біл Клінтон у 1995 році, фото з мережі

Улітку 2025 року Леонід поскаржився на послуги житлово-експлуатаційної контори за місцем його проживання. З'ясувалось, після аварії біля площі Слави постачання гарячої води відновили до всіх всіх будинків, окрім того, де він живе. Причиною є нібито конфлікт між приватною компанією й Держуправлінням справами.

Косаківський зараз
Косаківський скаржився на відключення гарячої води, фото з його фб-сторінки

"В нашому будинку воду так і не підімкнули, хоча всі навколишні будинки вже з гарячою водою. ЖЕК спить, у них вихідні. Не можуть ніяк кран відкрити в бойлерній, яка у нас одна з дусівським будинком. Бо з ними "контри", — писав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований колишній мер Києва Олександр Омельченко. Він був наступником Леоніда Косаківського.

Теги:
#Кар'єра #Політик #Леонід Косаківський