Була стара хатина, а тепер - руїни: який вигляд має дім, де зростав перший президент Кравчук

Зараз з будинку, де зростав майбутній президент, нічого не залишилось

Перший президент України Леонід Кравчук народився у селі Великий Житин біля Рівного. Раніше там був дім його батьків, але зараз залишилися майже самі руїни. А за час політичної кар'єри Кравчук став власником величезного триповерхового маєтку. У 2022 році експрезидента не стало.

Батьківський дім Кравчука був розташований на вулиці Шевченка, на якій зараз можна побачити багато сучасних будинків. Тоді як дім батьків першого президента має дуже скромний вигляд. На ньому обсипалась майже вся штукатурка, і ледь тримаються вікна. У дворі ще стоїть криниця.

Дім, де жив Кравчук, фото Gazeta.ua

Батьківський дім Кравчука у занедбаному стані, фото Gazeta.ua

Помітно, що погодні умови лише погіршують вигляд будинку, в якому зростав Кравчук. Він все більше перетворюється на халупу, непридатну для життя.

Будинок Кравчука схожий на халупу, фото Gazeta.ua

У 2012 році у рідному селі політика — Великий Житин — планували створити музейний комплекс "Батьківщина першого Президента України". До нього мав увійти і батьківський дім першого президента. Проте тоді у місцевому бюджеті не знайшли коштів на реалізацію цієї ідеї. Натомість у Великожитинській школі працює музей, де один із стендів присвячений родині Кравчука.

Стенд з батьківською хатою Кравчука, фото з мережі

У 2022 році журналісти "Суспiльного" відвідали Великий Житин і побачили, що батьківський будинок Кравчука зруйнувався остаточно. На території залишилися рештки старої криниці. Місцеві ділилися, що ділянка нібито належить двоюрідним сестрам Кравчука, однак вони туди не приїжджали.

Будинку, де ріс Кравчук, вже немає, фото "Суспільне"

Водночас на вулиці Шевченка, де стояв будинок батьків Кравчука, з'являються нові забудови. Це не дивно, оскільки село розташоване всього за 6 кілометрів від Рівного.

Такий вигляд мало село Великий Житин у 2021 році, скриншот з Google-вулиць

Село Великий Житин на Рівненщині у 2021 році, скриншот з Google-вулиць

Раніше "Телеграф" розповідав, на що перетворився рідний дім президента-втікача Віктора Януковича в окупованому Єнакієвому. Від нього залишилися лише руїни.