Сховав розкішну віллу за 4-метровим парканом: як виглядає особняк у Коча-Заспі, де мешкав Кравчук

Особливо експрезидент пишався своїм фруктовим садом

Багато українських політиків і зірок естради живуть далеко від міської метушні. Особливо великою популярністю серед видатних людей користується елітний район Конча-Заспа, що неподалік Києва. Там розкішний особняк придбала собі співачка Софія Ротару та перший президент України Леонід Кравчук, який помер у 2022 році.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де мешкав український політик. У мережі є фотографії великого маєтку, який Кравчук дозволив подивитися активістам у 2014 році.

Який виглядає особняк, в якому жив Леонід Кравчук

Перший президент України Леонід Кравчук любив приватність, тому коли до нього прийшли активісти руху "Без парканів", він дозволив їм подивитися на територію своєї шикарної вілли, але всередину будинку пускати не став.

Леонід Кравчук, Фото: Getty Images

Свій триповерховий особняк покійний ексглава держави приховував за залізним 4-метровим парканом і пояснив, що це був вимушений захід: "Втомлюєшся, коли хтось постійно заглядає".

У 2012 році Кравчук зазначив, що живе у Кончі-Заспі у власному будинку, а не в державній резиденції — він його викупив. На території його маєтку знаходиться великий особняк, літній будиночок, гараж та ще кілька будівель. Навколо все було доглянуте і гарне.

Особняк Кравчука в Кончі-Заспі

Колишній президент розповів активістам, що разом із сім’єю любить смажити шашлики на свіжому повітрі, а ще похвалився своїм фруктовим садом, який особисто доглядав.

"Все своїми руками. Приїжджайте до мене влітку, я вас такими смачними яблуками пригощу!", – казав Кравчук активістам.

Будинок, де жив Леонід Кравчук

Зазначимо, що за півкілометра від будинку першого президента України Кравчука знаходиться особняк Леоніда Кучми.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про вдову екс-президента Леоніда Кравчука. Її називали "невидимою" першої леді.