Велика пропозиція, низькі продажі: що з цінами на важливий овоч борщового набору

Якщо найближчим часом попит на нього не збільшиться, то вартість знижуватиметься надалі

Хоча в середині березня морква почала дорожчати, але вже наприкінці цього місяця вона в котре почала падати в ціні. Це відбулось через збільшення пропозиції, і як наслідки — зниження попиту та повільна реалізація товару.

Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, наразі морква продається по 6-10 гривень. За один тиждень її вартість зменшилась на 15%.

За словами виробників, на українському ринку збільшилась пропозиція моркви, адже наразі до продажу поступає продукція від господарств, які раніше утримувались від реалізації. Водночас на ціну якісної моркви також впливає висока кількість некондиційних коренеплодів.

Експерти зазначають, що наразі ціни на моркву в середньому на 75% нижче, аніж наприкінці березня минулого року.

"При цьому виробники зазначали, що, якщо найближчим часом ситуація на ринку не зміниться, вони будуть готові знижувати ціни на ці коренеплоди й далі з метою збільшення темпів збуту", — пояснили аналітики проєкту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що помідори, огірки та болгарській перець знову виросли в ціні.