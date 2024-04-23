"В мае точно...": что будет с тарифами на свет в конце весны, в правительстве дали ответ

Украинцам сообщили важную информацию насчет цен на электричество

Тарифы на электричество в мае текущего года останутся без изменений. Хотя правительство рассматривает повышение цен, но не сейчас.

Об этом пишет OBOZ.UA, ссылаясь на собственные источники в правительстве. Там рассказали, что в конце весны цены останутся на прежнем уровне.

"В мае точно тариф не изменится", — сказал изданию собеседник.

Отмечается, что тариф в следующем месяце будет 2,64 грн за кВт*час. При этом правительство рассматривает варианты повышения стоимости тока, но, это, вероятно, может произойти уже этим летом.

В пример также была приведена ситуация с прошлого года. Тогда обсуждения насчет повышения тарифа продолжались внутри правительства, министерства, профильной комиссии почти полгода. Однако при этом его удалось повысить только в июне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с мая 2024 тариф на воду вырастет в одном из крупных городов Тернопольской области. Цена станет выше сразу на 17%. Также повышение стоимости с мая ожидает и жителей одного из городов в Харьковской области.