Тариф на газ: скільки українці платитимуть за кубометр до кінця червня

Вартість варіюється в залежності від постачальника

У червні тариф на газ для побутових споживачів залишився на колишньому рівні. Компанія "Нафтогаз", якою користується більша частина населення, не запроваджувала жодних змін цього місяця.

Наразі вартість кубометра газу в залежності від постачальника коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн. Про це повідомляється на сайті ГазПравда.

Станом на червень 2024 року 12 постачальників оприлюднили свої пропозиції. Вартість варіюється від 7,70 до 9,99 грн.

Зазначається, що більшості українських споживачів, а саме 98% або 12 млн домогосподарств, газ постачає компанія Нафтогаз Україна. Вартість кубометра — 7,96.

"Його ціна — 7,96 грн за кубометр — діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року" — йдеться в матеріалі.

В той самий час, деякі постачальники встановили ціни тільки до серпня 2024 року.

Нагадаємо, що з 1 червня в Україні підвищили тариф на електроенергію. "Телеграф" з’ясував, скільки тепер платитиме за світло середньостатистична родина на місяць. Зазначимо, що місяцем раніше тариф був 2,64 грн/кВт*год, а тепер споживачі сплачують 4,32 грн/кВт*год.