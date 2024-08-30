Скільки українці платитимуть за воду з 1 вересня: озвучено тарифи

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Після червневого зростання цін на електроенергію українців цікавить питання, чи чекати на нові тарифи з приходом осені. Однак підвищення цін на воду та водовідведення у великих містах не планується.

Наразі ціна за куб води в Україні варіюється від 24,52 до 45,97 гривень. Відповідно, у великих містах тарифи на воду для населення з 1 вересня залишаються незмінними, тобто на рівні 1 січня 2022 року.

Таке рішення обумовлено дією мораторію Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Проте мораторій не поширюється на невеликі міста та містечка, де місцева влада підвищує тарифи на воду без погодження з НКРЕКУ.

Наприклад, вже відомо про те, що в низці міст Київської області планують оновити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Так, у Білогородській тергромаді хочуть підняти вартість води КП "Святопетрівське".

Після цього для місшевих мешканців ціна на централізоване водопостачання зросте на 15%, а на водовідведення — на 47%.

Дізнатися точну вартість ціни на водопостачання та водовідведення можна на сайті вашого водоканалу.

Нагадаємо, що раніше НКРЕКУ хотів підвищувати ціни на водопостачання та водовідведення. У липні вони мали збільшитися на 32%, проте прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця війни жодних підвищення сум тарифів на водопостачання не буде.

У свою чергу нардеп Олег Семінський наголосив, що тарифи залишаться незмінними до кінця року. Він переконаний, що точно не зростуть ціни на газ, адже Україна має певний запас. Водночас, за його словами, МВФ уже натякає на необхідність зняття мораторію на підвищення тарифів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні з 1 червня підвищили тариф на електроенергію для населення, проте нова ціна складається виключно із собівартості видатків. Тобто чинний тариф, який зараз становить 4,32 грн/кВт-год, лише покриває собівартість виробництва, передачу електроенергії та її розподіл.