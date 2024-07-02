Орбан і не тільки: які угорські прізвища найпопулярніші в Україні

Всього таких прізвищ налічується сім

У багатому списку українських прізвищ нерідко можна зустріти ті, які вказують, що у ваших предків було угорське коріння. Наприклад, у нашій країні не таке рідкісне прізвище Орбан, носієм якого є відомий угорський політик Віктор Орбан.

Родові імена іноземного походження перераховані у науковій роботі "Сучасні українські прізвища" авторства відомого мовознавця Юліана Редька. За його словами, перелік угорських прізвищ, що зустрічаються в Україні, невеликий.

Ці родові імена є досить поширеними особливо на заході України. Як зазначив мовознавець, до них належать такі шість прізвищ:

Мадяр;

Угрінчін;

Мадярчик;

Модзар;

Угрін;

Маджера.

Прізвище Мадярчик, до речі, належить президенту футбольного клубу "Хуст". Додамо, що команда виступає у першій лізі Чемпіонату України.

Щодо прізвища Орбан, яке також зустрічається в нашій країні, то за даними порталу "Рідні", його носіями є 596 осіб. За поширенням воно посідає 8372 місце. Найчастіше зустрічається на Закарпатті. Поселення компактного проживання: Мукачево (101), Сірне (52), Берегове (38), Чоп (29), Пістрялово (26).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища виникли за часів СРСР через примусову русифікацію.