Аналітик та економічний експерт Олексій Кущ оцінив наслідки для світу від зближення Індії та Китаю

Загалом, поки що мій прогноз щодо Індії виправдався. З сувереністськими політичними елітами тиск у вигляді мит не проходить, тут треба діяти не батогом, а пряником.

Застосовувати стимули, а не заборони. Запускати девелоперські проєкти, а не запроваджувати заборонні мита. Ось тільки чи здатні США на глобальні девелоперські проєкти у 21 столітті в інших країнах. Велике питання.

Індійські державні НПЗ відновили закупівлю російської нафти. Але це не найстрашніше.

Набагато небезпечніше, якщо Індія хитнеться у бік Китаю та РФ.

Моді їде на саміт ШОС. А ШОС — це євразійський синоцентричний проєкт. Там буде і Путін.

Дуже небезпечне зближення Пекіна, Москви та Делі. Якщо виникне геополітичний баланс між Індією, Китаєм і РФ — це вирішить наперед історичну долю Євразії.

І це буде геополітична катастрофа для США в Індо-Тихоокеанському регіоні. Тим часом Моді підготував "відповідь Чемберлену", закреслено, Трампу. Моді представив свій економічний план реакції на кризу. Моді діє у рамках реформування внутрішньої економіки так, як діяв би я.

Йдеться про стимулювання внутрішнього платоспроможного попиту з допомогою зниження індійського аналога податку на додаткову вартість — податку GST на товари та послуги.

Планується дві ставки податку: 5% та 18%.

Компенсатори шукатимуть там, де їх і треба знаходити, і там, де їх шукаю я у своїх статтях — у сфері бізнесів із високим рівнем рентабельності. Це алкоголь, гральний бізнес, фінансовий сектор. Наприклад, підвищення ПДВ на продажі лакшері товарів та елітних авто.

Це лише у нас діє однаковий ПДВ на хліб, комунальні послуги та сумочки за сотні тисяч гривень. Або авто ціною сотні тисяч доларів.

У системі, яка прагне хоча б подоби справедливості, за лакшері товари платять підвищений ПДВ. Окрім зниження ПДВ, Моді розглядає можливість зниження прибуткового податку. Також вкрай своєчасне рішення.

У будь-якій незрозумілій кризовій ситуації знижуй податки на працю. Скоротиш зростання безробіття та витрати держави на безробітних.

Принцип моді-економіки досить простий: купуй індійське.

Як колись Рейган сказав: купуй американське. Була ще одна фраза батька "рейганоміки": "кожен долар має знайти американський товар".

На ринку з 1,5 млрд. споживачів такі інструменти працюють навіть сильніше, ніж в інших країнах. Дивно, але на тлі мит 50% на індійські товари, фондовий ринок Індії зростає, рейтингове агентство S&P вперше за 18 років підвищило суверенний рейтинг країни.

Податковий план Моді принесе на внутрішній ринок 2,4 трлн рупій та прискорить темпи зростання ВВП на 0,7 в.п.

До речі, Індія останніми роками зростає з крейсерською швидкістю 5-8% на рік.

Чи припуститься США стратегічної помилки, штовхнувши Індію у бік Китаю та РФ, побачимо найближчим часом.

До речі, Індія не завжди конфліктувала із Китаєм. За часів Неру та Мао союз двох країн розглядався в рамках концепції "двох вершин" в Євразії, що стояли поряд.

В альпінізмі всі хочуть підкорити Еверест. У геополітиці – Китай.

Але як кажуть профі, сходження на К-2 набагато складніше, ніж на Еверест, хоч ця гора і нижча.

Індія стає К-2 сучасної геополітики саме у форматі хіндутви, "індійськості", економічного націоналізму.

Джерело: пост Куща в Telegram