Індія вперше офіційно визнала втрату літаків у боях проти Пакистану: як виправдовувалися

Індія визнала втрати, але кількість втрачених літаків не називає

Індія вперше офіційно визнала збиття власних літаків під час збройного протистояння з Пакистаном в травні. Проте в Індії заперечують дані пакистанської армії про шість збитих винищувачів – втім, точну цифру відмовляються назвати.

Про втрати повітряних сил Індії заявив начальник Об’єднаного штабу збройних сил Індії Аніл Чаухан в інтерв’ю Bloomberg. Пакистан стверджував, що збив індійські винищувачі Су-30МКІ та МіГ-29 російського виробництва, а також винищувачі Mirage та Rafale виробництва французької компанії Dassault.

"Неважливо, скільки літаків було втрачено, важливо – чому вони були збиті", – сказав Чаухан, коментуючи питання втрати винищувачів під час боїв.

Начальник штабу відмовився говорити про те, скільки ж літаків втратила Індія під час бойових дій. На його думку, важливішим було те, що конфлікт не досяг межі, за якою йшла б ядерна ескалація. Також Чаухан стверджував, що Індія змогла виправити тактичні помилки, яких припустилася на початку операції "Сіндур" та відновила авіаудари по Пакистану з більшої відстані вже через два дні після першої атаки.

Чаухан також додав, що дотримання перемир'я залежить від дій Пакистану. Індія, мовляв, не зацікавлена у бойових діях у регіоні та готова дотримуватися припинення вогню.

Як повідомлялося раніше, 22 квітня в індійській частині спірного штату Кашмір стався теракт. Тоді бойовики з групи "Фронт Опору" вбили 25 туристів — 24 громадян Індії та одного громадянина Непалу. Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористів, в Ісламабаді заперечували будь-який зв’язок із нападом. Увечері 29 квітня на кордоні почалися масштабні бойові зіткнення.

В ніч з 6 на 7 травня Індія здійснила ракетні удари по об'єктах на території Пакистану. Згідно з інформацією індійських військових, удари було завдано в рамках "Операції Сіндур" яка має на меті знищення інфраструктури терористів. Пакистан зі свого боку заявив, що удари індійської авіації прийшлися по цивільних та пообіцяв відповідь на атаку. 10 травня конфлікт різко загострився. Обидві ядерні держави обмінялися масштабними ударами, Пакистан заявив про початок військової операції проти Індії.

Проте в той же день Індія та Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню, чому передували нічні переговори за посередництва США. Обидві сторони підтвердили домовленість, однак Індія попередила: у разі терористичної атаки з пакистанської території вона залишає за собою право на жорстку відповідь. Після цього бойові дії звелися до епізодичних випадків порушень режиму припинення вогню.