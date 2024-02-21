"Наполі" — "Барселона": відео голів

Великий матч відбувся в Італії

В середу, 21 лютого, італійський "Наполі" у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 зіграв проти іспанської "Барселони". Напередодні каталонський суперклуб визначився зі замінником Хаві, який покине команду після закінчення сезону.

"Телеграф" провів текстову онлайн-трансляцію матчу "Наполі" — "Барселона". Поєдинок відбувся у Неаполі на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" та завершився з рахунком 1:1.

"Наполі" — "Барселона" — 1:1

Матч закінчено.

75 хв. — Гол! Осімхен зрівняв рахунок. Віктор блискуче розібрався з останнім захисником, а потім переграв кіпера у ближньому бою.

60 хв. — Гол! Левандовські ударом з меж штрафного майданчика відкрив рахунок у грі.

Розпочався другий тайм.

Перший тайм закінчено. Перерва.

Матч розпочався!

Незадовго до початку гри стали відомими стартові склади команд.

"Наполі": Мерет, Олівера, Хуан Хесус, Рахмані, Ді Лоренцо, Каюсте, Лоботка, Ангісса, Кварацхелія, Осімхен, Політано.

"Барселона": Тер Штеген, Канселу, Мартінес, Араухо, Кунде, Гюндоган, Крістенсен, Де Йонг, Педрі, Левандовськи, Ямал.1

Матч "Наполі" — "Барселона" буде доступна для перегляду в прямому ефірі в Україні. Додамо, що букмекери оцінили шанси команд перед поєдинком.

Нагадаємо, на груповій стадії Ліги чемпіонів "Барселона" виграла групу H, випередивши "Порту", "Шахтар" та "Антверпен". "Наполі", у свою чергу, посів друге місце у квартеті С, де також виступали "Реал", "Брага" та "Уніон".

Раніше повідомлялося, що "Барселона" вирішила попрощатися з Хаві після закінчення сезону 2023/24 через незадовільні результати команди. Синьо-гранатові програли "Реалу" битву за Суперкубок Іспанії, а також провалили кілька важливих матчів у першості Іспанії, зокрема поступилися "Жироні".