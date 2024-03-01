Таке можливе лише у Гондурасі: місцевий гравець виконав новий фінт у футболі (відео)

Гравець проявив фантазію, щоб прорвати оборону суперників

Днями у третьому за силою дивізіоні чемпіонату Гондурасу відбувся футбольний матч між командами "Пантерас" та "Атлетіко Ла Рока". Гравець гостей зробив ефектний, але малоефективний фінт.

Про це повідомляє dailysports. Ця гра стала знаменитою у мережі завдяки незвичайному проходу футболіста "Атлетіко Ла Роки".

Футболіст гостей під номером 45 на 79 хвилині зустрічі пішов у прорив. Гравець обійшов двох захисників, після чого натрапив ще на двох опонентів. Цього разу атакувальний футболіст вирішив проявити фантазію — гравець затиснув м’яч між ніг і зробив перекид у напрямку воріт. Вийшло ефектно, але неефективно, адже після такого кульбіту гравець втратив м’яч.

Додамо, що матч "Пантерас" — "Атлетіко Ла Рока" завершився з рахунком 1:0, господарі піднялися на друге місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, що український футболіст "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик забив "хитрий" гол у грі Кубка Англії проти "Лідса" (3:2). Раніше "Телеграф" писав про те, які шанси у "Міші" на те, щоб стати володарем "Золотого м’яча" у 2024 році.