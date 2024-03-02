"Ман Сіті" — "Ман Юнайтед": де і коли дивитися манкуніанське дербі в АПЛ

Манчестерські клуби з’ясують, чия команда сильніша

У неділю, 3 березня, у Манчестері у рамках матчу 27-го туру Англійської прем’єр-ліги сезону 2023/24 відбудеться манкуніанське дербі. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Сіті" — "Манчестер Юнайтед".

У прямому ефірі в Україні поєдинок "Ман Сіті" – "Ман Юнайтед" покаже платформа setantasports.com, а також телеканал Setanta Sports+. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

За підсумками більшої частини сезону стало зрозуміло, що Городяни борються за чемпіонство, а от "Червоні Дияволи" спробують зачепитися за путівку до Ліги чемпіонів. З усім тим в окремо взятій грі МЮ може дати відсіч МС. Проте останні результати команд вказують на те, що "Ман Сіті" легко набере три очки.

Зустріч "Ман Сіті" — "Ман Юнайтед" відбудеться на стадіоні "Етіхад". Початок гри – о 17:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що український футболіст "Манчестер Юнайтед" U-17 Зак (Захар) Бауман мріє грати за збірну України. Нещодавно 17-річний Зак забив свій дебютний гол за МЮ U-21.