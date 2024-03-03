"Ман Сіті" — "Ман Юнайтед": онлайн-трансляція матчу АПЛ

Манчестерське дербі пройде на стадіоні МС

У неділю, 3 березня, у рамках центрального матчу 27-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) сезону 2023/24 зустрінуться "Ман Сіті" та "Ман Юнайтед". Містяни ведуть боротьбу за чемпіонство, а "Червоні Дияволи", схоже, хочуть потрапити у Лігу чемпіонів.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Сіті" — "Манчестер Юнайтед". Зустріч розпочнеться о 17:30 за київським часом.

"Ман Сіті" — "Ман Юнайтед" — початок о 17:30 (оновлюється)

Команди підходять до гри у різному настрої. "Сіті" у разі перемоги наблизитися до "Ліверпуля", що лідірує, а "Юнайтед" спробує дати бій головній команді Англії, щоб наблизитися до зони Ліги чемпіонів, від якої МЮ відокремлюють 11 очок. Обидві команди ведуть боротьбу на кількох фронтах, однак у МС попереду важливі матчі Ліги чемпіонів, на відміну від "Манчестер Юнайтед".

Гра "Ман Сіті" — "Ман Юнайтед" відбудеться на стадіоні "Етіхад". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де переглянути цей поєдинок у прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на цю зустріч.

Нагадаємо, в юнацькій команді МЮ виступає українець, який хоче грати за збірну України. До речі, він вдало дебютував за молодіжний склад "Червоних Дияволів".