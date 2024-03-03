Українка Костюк зіграє у фіналі за найбільший титул у кар’єрі: де і коли дивитися матч

Українка ще не вигравала трофей на такому рівні

У неділю, 3 березня, українська тенісистка Марта Костюк (WTA 34) пробилася у фінал хардового турніру WTA 500 у Сан-Дієго (США), обігравши 5 ракетку світу Джесіку Пегулу зі США з рахунком 6:7, 1:6. До речі, Марта непогано проявила себе і на Australian Open-2024.

У фіналі Сан-Дієго українка зіграє проти британки Кеті Бултер (WTA 49). У прямому ефірі в Україні фінальний поєдинок покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+, а також ОТТ-сервіс setantasports.com, повідомляє офіційний транслятор турніру в Україні. Гра розпочнеться не раніше 2:00 (4 березня).

Додамо, що Марта та Бултер зустрінуться на корті вперше. Обидві тенісистки не мають перемог на рівні WTA 500. Зазначимо, на своєму шляху до фіналу Костюк також пройшла Енн Лі, Тайлу Престон, Анастасію Павлюченкову. Українка провела 6-й півфінальний матч і вдруге у кар’єрі підійшла впритул до трофея.

Відеоогляд матчу Костюк — Пегула

Нагадаємо, рік тому Костюк виграв свій перший трофей на рівні WTA, ставши чемпіонкою турніру в Остіні. Раніше повідомлялося, що Марта заробила на AO-2024 близько 400 тисяч доларів.