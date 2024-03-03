Украинка Костюк сыграет в финале за самый крупный титул в карьере: где и когда смотреть матч

Украинка еще не выигрывала трофей на таком уровне

В воскресенье, 3 марта, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) пробилась в финал хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США), обыграв 5-ю ракетку мира Джессику Пегулу из США со счетом 6:7, 1:6. К слову, Марта неплохо проявила себя и на Australian Open-2024.

В финале Сан-Диего украинка сыграет против британки Кэти Бултер (WTA 49). В прямом эфире в Украине финальный поединок покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+, а также ОТТ-сервис setantasports.com, передает официальный транслятор турнира в Украине. Игра начнется не раньше 02:00 (4 марта).

Добавим, что Марта и Бултер встретятся на корте впервые. Обе теннисистки не имеют побед на уровне WTA 500. Отметим, на своем пути к финалу Костюк также прошла Энн Ли, Тайлу Престон, Анастасию Павлюченкову. Украинка провела 6-й полуфинальный матч и во 2-й раз в карьере подошла вплотную к трофею.

Видеообзор матча Костюк - Пегула

Напомним, год назад Костюк выиграв свой первый трофей на уровне WTA, став чемпионкой турнира в Остине. Ранее сообщалось, что Марта заработала на AO-2024 около 400 тысяч долларов.