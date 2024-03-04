Серія Динамо і "підлий" гол "Шахтаря": огляд 19-го туру Прем’єр-ліги

Кияни виграли вже шостий матч поспіль, а команда із Закарпаття – вперше у сезоні

19-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги подарував уболівальникам шосту перемогу поспіль у чемпіонаті київського "Динамо" за нового головного тренера Олександра Шовковського. Крім того, закарпатський "Мінай" із однойменного села під Ужгородом закрив останній "нуль" у турнірній таблиці УПЛ, здобувши першу перемогу.

А вже у понеділок "Динамо" втратило статус одноосібного "тіньового" лідера за втраченими очками, зрівнявшись за цим показником із донецьким "Шахтарем". "Гірникам" допоміг Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу, зарахувавши суперникам донеччан у матчі минулого туру — "Олександрії" — технічну поразку (0:3) через присутність на полі незаявленого гравця.

Не дуже красиво повелися і самі гравці "Шахтаря" у матчі проти "Кривбасу", коли у першому таймі за рахунку 1:1 забили гол. "Помаранчево-чорні" розіграли штрафний, в той час поки суперники сперечалися з арбітром.

Фейр-плей не для "Шахтаря"

Мабуть найяскравішим матчем туру стала гра у Львові, де донецький "Шахтар" на правах господарів поля приймав "Кривбас". У цьому матчі зустрічалися тіньовий "віце-лідер" чемпіонату (гірники йдуть другим за втраченими очками) з номінальним лідером таблиці. Втім, за підсумками туру команда з Кривого Рогу свій статус лідера втратила, а от "гірники" наблизилися до дуету лідерів, незважаючи на те, що провели на дві гри менше. А за втраченими очками, як і раніше, відстають лише від київського "Динамо".

При цьому в середині першого тайму стався епізод, який явно не тягне на приз "фейр-плей" ("чесну гру") для гірників. Дмитро Криськів на 23-й хвилині зробив рахунок 2:1 та вивів свою команду вперед. У цьому епізоді гравець донеччан Зубков опинився на газоні. І поки суперники зібралися навколо нього, щоб обговорити момент із рефері, Криськів відправив м’яч на фланг, звідки Бондаренко віддав передачу назад, на Криськіва, який і реалізував момент.

Варто зазначити, що до цього на полі йшла практично рівна двогостра гра. А на 57-й хвилині гості зовсім опинилися зовсім у незавидному становищі. Ілич ударив ззаду по нозі Криськіва, і після перегляду відеоповтору арбітр показав червону картку гравцю криворізького клубу. Чисельною перевагою скористалися Бондаренко і той самий Криськів, довівши рахунок до 4:1. А наприкінці матчу Стецьків та Траоре обмінялися голами, встановивши остаточний рахунок на табло – 5:2 на користь гірників.

"Шахтар" — "Кривбас"

Вже після гри тренер "Шахтаря" Марино Пушич зазначив: "Я можу почати з цієї ситуації, але не хочу. Почну з гри…" Шо стосується самого скандального моменту, тренер відзначив: "Той момент із другим голом — кмітливість і частина роботи та гри. І я дуже радий бачити, що ми також можемо покращувати цей аспект гри. Це був дуже хороший гол Криськіва. Ми відразу відповіли після голу суперника, була дуже потужна реакція з нашого боку. По-моєму, після цього у нас також було кілька можливостей довести рахунок до більшого, але йти на перерву з 2:1 у такій грі – це досить непоганий результат".

Мінімальна перемога та лідерство у таблиці

У свою чергу, "Дніпро-1" гостював у столиці і зміг обіграти "Оболонь" з мінімальним рахунком. Долю гри вирішив епізод на 38-й хвилині, коли господарі поля вкотре залишили без опіки Сарапія під час подачі кутового. Той зблизька пробив головою, а Філіппов плечем добив у порожні ворота м’яч, який відскочив від воротаря Федорівського – 0:1.

У другому таймі гості легко утримали перевагу, адже "пивовари" так і не змогли завдати жодного удару по воротах суперника. Тим часом, навіть у переможній грі, після якої "Дніпро-1" став лідером турнірної таблиці Прем’єр-ліги, тренер команди Юрій Максимов знайшов привід для невдоволення та "показових" замін. Так, Ківінда, котрий вийшов на 57-й хвилині на поле, залишив газон ще до фінального свистка.

"Оболонь" — "Дніпро-1"

"Умовляти нікого не будемо. Кожен футболіст тут отримує гроші, він повинен виходити на поле і віддаватися грі", — сказав Максимов, коментуючи зворотну заміну. Ківінда цього сезону провів 7 матчів і голів не забивав. А після продажу Артема Довбика основним центрфорвардом команди став Олександр Філіппов, у якого 7 голів у 17 матчах.

Говорячи ж про бразильських легіонерів, тренер зазначив: "Я вже коментував цю ситуацію. Коли ми знаходилися на зборах у Туреччині, ворог атакував Придніпровську ТЕС, і все це хлопці побачили, тому вирішили залишитися в Туреччині. Тому що просто побоялися їхати в Україну".

Серія для "Динамо"

А київське "Динамо", у свою чергу, приймало одеський "Чорноморець", здобувши шосту перемогу поспіль у рамках Прем’єр-ліги. І в останньому матчі кияни одразу ж заволоділи ініціативою, пішовши в атаку великими силами. За перші три хвилини два реальні моменти не використали Шапаренко та Ванат. Атакували кияни і надалі. І якщо до певного часу, ці атаки не приносили бажаного результату, то на 37-й хвилині господарі все ж таки відкрили рахунок. Допоміг їм у цьому й воротар одеситів Варакута, який не зафіксував м’яч після навісу від Волошина, а Шепєлєв виявився вчасно на добиванні – 1:0.

У другому таймі кияни продовжували володіти ініціативою, але забити другий гол так і не зуміли. Втім, і мінімальної переваги команді вистачило, щоб підійти до трійки найсильніших у турнірній таблиці з трьома іграми в запасі. Команда під керівництвом Олександра Шовковського поки що демонструє вражаючу гру та максимальний результат. І все більш ціннісним стає матч 2-го кола "Шахтар" — "Динамо", з погляду на результат і щодо лідерства в таблиці.

"Динамо" — "Чорноморець"

"Ми налаштовувалися на важкий матч. Останнім часом нам не виходило добре грати проти "Чорноморця". Розуміли, що сьогодні теж не буде легкої прогулянки. Сьогодні не вдалося реалізувати ті моменти, які у нас були. Регулярно працюємо над цим. Якби ми забили 50% з того, що створили, то кінцівка матчу була б спокійнішою. Але це футбол. Тому він і чудовий. Не все може йти за планом. Ми граємо проти живих людей, проти команд, які мають свої завдання. Це завжди додатковий мотиватор для всіх. Враховуючи, як ми раніше невдало грали з "Чорноморцем", сьогоднішній матч я віднесу нам в актив", — зазначив після гри тренер киян Олександр Шовковський.

Поразка "Полісся", перша перемога "Миная"

Зрештою, свій матч програло житомирське "Полісся", останній із трійки лідерів, поряд із "Дніпром-1" та "Кривбасом". Так було до останнього туру, але після 19-го туру "Полісся" різко опустилося на 5-е місце, пропустивши вперед "Шахтар" та "Динамо".

Голкіпер "Полісся" привіз сам собі проблеми на останніх хвилинах матчу проти ЛНЗ. Денис у невинній, здавалося, ситуації вибив м’яч прямо на ногу суперника. І суперник, яким був Денис Олійник, цим подарунком із вдячністю скористався.

"Полісся" — ЛНЗ

А ось "Мінай" залишався єдиною командою УПЛ, яка не знала радості перемоги. І ось після матчу проти "Металіста 1925" закарпатці нарешті втратили неприємний нуль у графі перемог. Вони переграли підопічних Скрипника з рахунком 2:0. Причому переграли не лише за рахунком, а й за грою.

"Мінай" — "Металіст 1925"

Результати матчів 19-го туру

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