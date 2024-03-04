Серия Динамо и "подлый" гол "Шахтера":: обзор 19-го тура Премьер-лиги

Киевляне выиграли уже шестой матч подряд, а команда из Закарпатья – впервые в сезоне

19-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги подарил болельщикам шестую победу подряд в чемпионате киевского "Динамо" при новом главном тренере Александре Шовковском. Кроме того, закарпатский "Минай" из одноименного села под Ужгородом закрыл последний "ноль" в турнирной таблице УПЛ, одержав первую победу.

А уже в понедельник "Динамо" потеряло статус единоличного "теневого" лидера по потерянным очкам, сравнявшись по этому показателю с донецким "Шахтером". "Горнякам" помог Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола, засчитав соперникам дончан в матче прошлого тура — "Александрии" — техническое поражение (0:3) из-за присутствия на поле незаявленного игрока.

Не очень красиво повели себя и сами игроки "Шахтера" в матче против "Кривбасса", когда в первом тайме при счете 1:1 забили гол. "Оранжево-черные" разыграли штрафной, в то время, пока соперники спорили с арбитром.

Фэйр-плей не для "Шахтера"

Пожалуй, самым ярким матчем тура стала игра во Львове, где донецкий "Шахтер" на правах хозяев поля принимал "Кривбасс". В этом матче встречались теневой "вице-лидер" чемпионата (горняки идут вторыми по потерянным очкам) с номинальным лидером таблицы. Впрочем, по итогам тура команда из Кривого Рога свой статус лидера потеряла, а вот "горняки" вплотную приблизились к дуэту лидеров, несмотря на то, что провели на две игры меньше. А по потерянным очкам, по-прежнему, отстают только от киевского "Динамо".

При этом, в середине первого тайма случился эпизод, который явно не тянет на приз "фэйр-плей" ("честная игра") для горняков. Дмитрий Крыськив на 23-й минуте сделал счет 2:1 и вывел свою команду вперед. В этом эпизоде игрок дончан Зубков оказался на газоне. И пока соперники собрались вокруг него, чтобы обсудить момент с рефери, Крыськив отправил мяч на фланг, откуда Бондаренко отдал передачу назад, на Крыськива, который и реализовал момент.

Стоит отметить, что до этого на поле шла практически равная обоюдоострая игра. А на 57-й минуте гости и вовсе оказались совсем в незавидном положении. Илич ударил сзади по ноге Крыськива, и после просмотра видеоповтора арбитр показал красную карточку игроку криворожского клуба. Численным преимуществом воспользовались Бондаренко и тот же Крыськив, доведя счет до 4:1. А в концовке матча Стецькив и Траоре обменялись голами, установив окончательный счет на табло – 5:2 в пользу горняков.

"Шахтер" - "Кривбасс"

Уже после игры тренер "Шахтера" Марино Пушич отметил: "Я могу начать с этой ситуации, но не хочу. Начну с игры…" А касаясь эпизода со вторым голом своей команды заметил: "Тот момент со вторым голом – сообразительность и часть работы и игры. И я очень рад видеть, потому что мы также можем улучшать этот аспект. Это был очень хороший гол Крыськива. Мы сразу ответили после гола соперника, была очень мощная реакция с нашей стороны. По-моему, после этого у нас также было несколько возможностей довести счет до большего, но и идти на перерыв с 2:1 в такой игре – это довольно неплохой результат".

Минимальная победа и лидерство в таблице

В свою очередь, "Днепр-1" гостил в столице и смог обыграть "Оболонь" с минимальным счетом. Судьбу игры решил эпизод на 38-й минуте, когда хозяева поля в очередной раз оставили без опеки Сарапия при подаче углового. Тот с близкого расстояния пробил головой, а Филиппов плечом добил в пустые ворота мяч, отскочивший от вратаря Федоривского – 0:1.

Во втором тайме гости без труда удержали перевес, ведь "пивовары" так и не смогли нанести ни одного удара по воротам соперника. Между тем, даже в победной игре, после которой "Днепр-1" стал лидером турнирной таблицы Премьер-лиги, тренер команды Юрий Максимов нашел повод для недовольства и "показательных" замен. Так, вышедший на 57-й минуте на поле Кивинда, покинул поле еще до финального свистка.

"Оболонь" - "Днепр-1"

"Уговаривать никого не будем. Каждый футболист здесь получает деньги, он должен выходить на поле и отдаваться игре", — сказал Максимов, комментируя обратную замену. Кивинда в нынешнем сезоне провел 7 матчей и голов не забивал. А после продажи Артема Довбика основным центрфорвардм команды стал Александр Филиппов, у которого 7 голов в 17 матчах.

Говоря же о бразильских легионерах тренер отметил: "Я уже комментировал эту ситуацию. Когда мы находились на сборах в Турции, враг атаковал Приднепровскую ТЭС, и все это ребята увидели, потому решили остаться в Турции. Потому что просто побоялись ехать в Украину".

Серия для "Динамо"

А киевское "Динамо", в свою очередь, принимало одесский "Черноморец", одержав шестую победу подряд в рамках Премьер-лиги. И в последнем матче киевляне сразу же завладели инициативой, пойдя в атаку большими силами. За первые три минуты два реальнейших момента не использовали Шапаренко и Ванат. Атаковали киевляне и в дальнейшем. И если до поры, до времени, эти атаки не приносили желаемого результата, то на 37-й минуте хозяева все же открыли счет. Помог им в этом и вратарь одесситов. Варакута, который не зафиксировал мяч после навеса от Волошина, а Шепелев оказался вовремя на добивании – 1:0.

Во втором тайме киевляне продолжали владеть инициативой, но забить второй гол так и не сумели. Впрочем, и минимального преимущества команде хватило, чтобы вплотную подойти к тройке сильнейших в турнирной таблице с тремя играми в запасе. Команда под руководством Александра Шовковского пока демонстрирует впечатляющую игру и максимальный результат. И все более ценностным становится матч 2-го круга "Шахтер" — "Динамо", с точки зрения результата и в плане лидерства в таблице.

"Динамо" - "Черноморец"

"Мы настраивались на трудный матч. В последнее время у нас не получалось хорошо играть против "Черноморца". Понимали, что сегодня тоже не будет легкой прогулки. Сегодня не удалось реализовать те моменты, которые у нас были. Регулярно работаем над этим. Если бы мы забили 50% из того, что создали, то концовка матча была бы спокойнее. Но это футбол. Поэтому он и великолепен. Не все может идти по плану. Мы играем против живых людей, против команд, у которых есть свои задачи. "Динамо" – всегда дополнительный мотиватор для всех. Учитывая, как мы раньше неудачно играли с "Черноморцем", сегодняшний матч я отнесу нам в актив", — отметил после игры тренер киевлян Александр Шовковский.

Поражение "Полесья", первая победа "Миная"

Наконец, свой матч проиграло житомирское "Полесье", последний из тройки лидеров, наряду с "Днепром-1" и "Кривбассом". Так было до последнего тура, но после 19-го тура "Полесье" резко опустилось на 5-е место, пропустив вперед "Шахтер" и "Динамо".

Голкипер "Полесья" привез сам себе проблемы на последних минутах матча против ЛНЗ. Денис в безобидной, казалось, ситуации выбил мяч прямо на ногу соперника. И соперник, которым был Денис Олейник, этим подарком с благодарностью воспользовался.

"Полесье" - ЛНЗ

А вот "Минай" оставался единственной командой УПЛ, не знавшей радости победы. И вот после матча против "Металлиста 1925" закарпатцы наконец-то лишились неприятного нуля в графе побед. Они переиграли подопечных Скрипника со счетом 2:0. Причем переиграли не только по счету, но и по игре.

"Минай" - "Металлист 1925"

Результаты матче 19-го тура

Ранее сообщалось, что Шевченко заметили в компании Монзуль на матче чемпионата Украины.