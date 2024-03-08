Джошуа - Нганну: онлайн-трансляція бою

Великий бій пройде в Ер-Ріяді

У п’ятницю, 8 березня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться великий вечір професійного боксу, у головному бою якого на ринг вийдуть британець Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) та камерунець Франсіс Нганну (0-1, 0 КО). Переможець цього поєдинку, за задумом промоутерів, отримає чемпіонський бій проти переможця бою Усик — Ф’юрі.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Джошуа — Нганну. Початок о 19:00 за київським часом. Головний бій шоу орієнтовно розпочнеться після опівночі.

Онлайн-трансляція вечора боксу Джошуа — Нганну

Джошуа та Нганну поб’ються за право провести бій з чемпіоном. Британські промоутери сподіваються, що "Циганський король" переможе Усика, після чого можна буде організувати шоу Джошуа — Ф’юрі. Однак у "Хижака", який зробив собі ім’я у ММА, інші плани. Франсіс цілком може нокаутувати AJ, адже йому майже вдалося погасити світло Тайсону. На кону поєдинку Джошуа — Нганну стоять величезні гроші. Британець гарантовано заробить 50 млн доларів, а камерунець — 20 млн доларів.

Перед боєм боксери провели традиційну церемонію зважування. Вага AJ склала 114,49 кг, а "Хижака" — 123,65 кг.

Де і коли дивитись

Вечір боксу в Ер-Ріяді стартує о 19:00 за київським часом. Перші 4 поєдинки андекарда будуть показані у прямому ефірі на YouTube. У прямому ефірі в Україні шоу у Саудівській Аравії покаже медіасервіс DAZN. Вартість показу — 370 грн за місячною підпискою на сервіс. Додамо, що головний бій вечора орієнтовно розпочнеться 9 березня о 00:30 за київським часом.

Промо відео бою Джошуа — Нганну

Прогноз букмекерів

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу британця з коефіцієнтом 1,28-1,34. Водночас успіх камерунця менш ймовірний коефіцієнт 3,75-4,15. Додамо, що фахівці припускають, що найімовірнішим результатом "дуелі" стане перемога Джошуа нокаутом (коефіцієнт 1,61).

Андеркард шоу

Розігріватимуть публіку в Ер-Ріяді 18 боксерів, зокрема український суперваговик Андрій Новицький (9-0, 8 КО), який вийде на ринг проти американця Хуана Торреса (11-5-1, 4 КО). У головному бою андеркарда китайський боксер Чжан Чжилей (26-1-1, 21 КО) захищатиме титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBO у поєдинку проти новозеландця Джозефа Паркера (34-3, 23 КО).

Андеркард шоу Джошуа — Нганну

Останній бій

Ентоні Джошуа у своєму останньому поєдинку розгромив шведа Отто Валліна, здобувши перемогу технічним нокаутом.

Нганну, у свою чергу, моментально увірвався в рейтинги суперважкого дивізіону, поклавши в нокдаун Тайсона Фьюрі. Щоправда, перемогти "Циганського короля" камерунець не зумів.

Нагадаємо, після бою з Нганну Ф’юрі отримав тяжкі пошкодження, через що поєдинок з Усиком було перенесено на лютий 2024 року. Примітно, що у лютому Тайсон отримав ушкодження у спарингу, через що їхній бій з українцем знову змістили у календарі.