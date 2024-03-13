"Атлетіко" — "Інтер": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Атлетіко" спробує взяти реванш у "Інтера"

У середу, 13 березня, між "Атлетіко" та "Інтером" відбудеться друга гра у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою італійців з рахунком 1:0.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Атлетіко" — "Інтер". Поєдинок пройде в Мадриді на стадіоні "Метрополітано", початок гри — о 22:00 за київським часом.

"Атлетіко" — "Інтер" — початок о 22:00 за київським часом (оновлюється)

Міланський гранд, здобувши домашню перемогу, є фаворитом 2-матчевого протистояння. Однак Матрацники явно не збираються миритися з цим і, напевно, дадуть бій Нерадзуррі. Додамо, що матч "Атлетіко" — "Інтер" буде показано в Україні у прямому ефірі. До речі, букмекери не вірять у вихід іспанців у чвертьфінал єврокубка, віддаючи перевагу італійцям.

Нагадаємо, у чвертьфінал Ліги чемпіонів пробилися 6 команд. "Манчестер Сіті" легко пройшов "Копенгаген", "Реал" не без проблем отримав прийнятний результат проти РБ "Лейпциг". Крім того, ПСЖ вибив з турніру "Реал Сосьєдад", а "Баварія" — "Лаціо". Також "Барселона" розправилася над "Наполі", а "Арсенал" у серії пенальті переграв "Порту". Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 15 березня у Ньйоні.