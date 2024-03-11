У чемпіонаті України відбулася гучна тренерська відставка

Тренер усунений від роботи після низки невдалих ігор у весняній частині сезону

У футбольному клубі "Полісся" (Житомир) підтвердили відставку головного тренера Юрія Калітвінцева. Раніше про неї повідомляли джерела у навколофутбольних колах.

Президент ФК "Полісся" Геннадій Буткевич прокоментував останні чутки про зміну головного тренера команди в інтерв’ю офіційному сайту клубу. Функціонер розповів про подробиці останніх подій.

"Юрій Миколайович Калітвінцев прийняв рішення самостійно піти у відставку. Це було надважке для нього рішення, так само і для мене — погодити його. Юрій Калітвінцев — людина, яку я дуже поважаю. З кожним роком нашої співпраці ця повага ставала лише сильнішою. У нас сформувалися тісні та довірчі відносини, які я дуже ціную і ніколи не забуду того, що він зробив для футбольного клубу "Полісся", — зазначив президент клубу.

Оцінюючи період роботи Калітвінцева у клубі Буткевич зауважив: "Юрій Калітвінцев — людина-епоха в історії житомирського футболу. Влітку 2021 року, коли Юрій Миколайович прийняв мою пропозицію очолити команду, розпочалася нова успішна епоха в історії ФК "Полісся". Ми разом пройшли початок повномасштабного війни Я можу з упевненістю сказати, що в той момент саме Калитвинцев зберіг склад.Незважаючи на постійний інтерес до наших гравців у той період, ніхто не покинув клуб.Разом з ним тоді ми пройшли дуже велике випробування.І цим складом гравців він виграв Першу лігу і вивів команду до Прем’єр-ліги, і за це історичне досягнення ми маємо подякувати саме Юрію Миколайовичу.

Амбітний, досвідчений і сильний характером людина. Тренер, котрий створив команду-чемпіона. Тренер, який уперше вивів "Полісся" у півфінал Кубка України. Це назавжди в історії житомирського футболу. Як можна ставитися до такого тренера? Тільки з великою подякою та повагою".

Напередодні, у рамках 20-го туру УПЛ "Полісся" програло "Олександрії" з рахунком 1:2. У другій половині поточного чемпіонату України житомирська команда у трьох матчах зазнала двох поразок і одного разу зіграла внічию.