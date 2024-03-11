В чемпионате Украины произошла громкая тренерская отставка

Тренер отстранен от работы после ряда неудачных игр в весенней части сезона

В футбольном клубе "Полесье" (Житомир) подтвердили отставку главного тренера Юрия Калитвинцева. Ранее о ней сообщали источники в околофутбольных кругах.

Президент ФК "Полесье" Геннадий Буткевич прокомментировал последние слухи о смене главного тренера команды в интервью официальному сайту клуба. Функционер рассказал подробности последних событий.

"Юрий Николаевич Калитвинцев принял решение самостоятельно уйти в отставку. Это было сверхтяжелое для него решение, так же и для меня — согласовать его. Юрий Калитвинцев — человек, которого я очень уважаю. С каждым годом нашего сотрудничества это уважение становилось только сильнее. У нас сформировались тесные и доверительные отношения, которые я очень ценю и никогда не забуду того, что он сделал для футбольного клуба "Полесье", — отметил президент клуба.

Оценивая период работы Калитвинцева в клубе Буткевич заметил: "Юрий Калитвинцев — человек-эпоха в истории житомирского футбола. Летом 2021 года, когда Юрий Николаевич принял мое предложение возглавить команду, началась новая успешная эпоха в истории ФК "Полесье". Мы вместе прошли начало полномасштабной войны. Я могу с уверенностью сказать, что в тот момент именно Калитвинцев сохранил состав. Несмотря на постоянный интерес к нашим игрокам в тот период, никто не покинул клуб. Вместе с ним тогда мы прошли очень большое испытание. И этим составом игроков он выиграл Первую лигу и вывел команду в Премьер-Лигу. И за это историческое достижение мы должны поблагодарить именно Юрия Николаевича.

Амбициозный, опытный и сильный характером человек. Тренер, который создал команду-чемпиона. Тренер, который впервые вывел "Полесье" в полуфинал Кубка Украины. Это навсегда в истории житомирского футбола. Как можно относиться к такому тренеру? Только с большой благодарностью и уважением".

Накануне, в рамках 20-го тура УПЛ "Полесье" проиграло "Александрии" со счетом 1:2. Во второй половине текущего чемпионата Украины житомирская команда в трех матчах потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.