"Арсенал" дотиснув "Порту": каноніри виграли у серії пенальті

Матч завершився у серії пенальті з рахунком 4:2

У Лондоні завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Арсенал" приймав португальський "Порту". Перша гра тритижневої давності у Португалії завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

У грі у відповідь "Арсенал" у першому таймі зрівняв рахунок за сумою двох матчів, завдяки голу Троссара, а потім довів гру до серії пенальті, де був сильнішим — 1:0 (4:2), повідомляє "Телеграф". Головним героєм матчу став воротар "канонірів" Давид Райя.

"Арсенал" з перших хвилин гри захопив територіальну та ігрову перевагу, але, періодично, "Порту" "огризався". Так, чудовий момент мав у середині першого тайму Консейсао, але його удар з лінії штрафного майданчика відбив воротар Райа. Також гарний момент у гостей не реалізував Еванілсон. А єдиний гол у першому таймі забив Троссар — 1:0. "Арсенал" зрівняв рахунок за сумою двох матчів.

Гол Троссара

Після перерви "Арсенал" продовжував потужно атакувати ворота суперника, а чим ближче було до кінця матчу, тим вище піднімався емоційний градус протистояння. Проте гравці дотримали емоцій, а ось забити гол із гри нікому більше так і не вдалося — ані в основний, ані в додатковий час.

Доля матчу вирішилася в серії пенальті, де щасливішими виявилися гравці "Арсеналу", які забили всі чотири голи. А ось футболісти "Порту" двічі не зуміли переграти голкіпера лондонців та збірної Іспанії Давіда Райю. Цікаво, що вирішальний удар голкіпер відбив від Голено, який забив єдиний гол у першому матчі в Порту.

У паралельній грі "Барселона" приймала "Наполі" та виграла з рахунком 3:1. З урахуванням нічиєї у першій грі в Неаполі (1:1), каталонці вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.