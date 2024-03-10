Циганков травмувався: лікар дав песимістичний прогноз для збірної України (відео)

Лідер Синьо-жовтих, схоже, пропустить найважливіші ігри збірної у березні

Вінгер "Жирони" Віктор Циганков віддав асист і отримав пошкодження у матчі за 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2023/24 проти "Осасуни" (2:0). Гравець ризикує пропустити найважливіші ігри збірної України у стиковому раунді відбору на Євро-2024.

Про це написав спортивний лікар Дмитро Бабелюк у Telegram-каналі Hospital Pass. За словами фахівця, Циганков пошкодив медіальну зв’язку коліна та на відновлення йому знадобиться близько місяця. Таким чином гравець, схоже, пропустить березневі матчі національної команди.

"Щодо термінів, то навіть при мінімальному ушкодженні гравець потребує мінімум місяць на відновлення. Перша гра проти Боснії вже через 11 днів. Останній такий кейс з ідентичною травмою трапився з Трентом, якого лікарі підпустили до ігор вже після трьох тижнів, що призвело до рецидиву та вильоту мінімум на 2 місяці. Є надія, що травма виявиться несерйозною, але дуже мало шансів, що гравець зможе допомогти збірній без шкоди для свого здоровʼя", — написав Бабелюк.

Додамо, що Віктор віддав переможний асист у грі проти "Осасуни". "Жирона" повернула собі друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги.

Нагадаємо, збірна України близька до виходу на чемпіонат Європи-2024. Для цього нашій команді необхідно виграти 2 матчі. Перша гра проти Боснії та Герцеговини відбудеться 21 березня. У разі перемоги українці вийдуть у фінал кваліфікації, де зіграють 26 березня проти переможця матчу Ізраїль — Ісландія. У разі поразки від Боснії та Герцеговини Синьо-жовті проведуть товариський матч із невдахою "дуелі" Ізраїль — Ісландія.