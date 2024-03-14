Остались без зрителей: "Черноморец" лишился разрешения спустя сутки

Причиной отмены разрешения стал повышенный уровень опасности в области

Футбольный клуб "Черноморец" сообщил, что ближайший домашний матч УПЛ в Одессе будет сыгран при пустых трибунах. Руководство клуба получило уведомление от ОВА о запрете проведения игры со зрителями.

Как сообщили в клубе, причина понятна — повышенный уровень опасности в области. Клуб отменяет все ранее анонсированные мероприятия ради сохранения жизни и здоровья болельщиков, что для "Черноморца" является большим приоритетом.

Любопытно, что это решение было принято спустя всего сутки после прямо противоположного решения ОВА. Накануне ФК "Черноморец" получил разрешение от Одесской военной администрации на проведение матча УПЛ в присутствии болельщиков на стадионе.

"Этого все мы ждали очень долго. Но мы понимаем, что положительные эмоции не должны подменять собой большую ответственность, которая возложена на все подразделения клуба. Уже скоро мы расскажем, где и как вы сможете приобрести билеты на игру 21 тура VBET лиги против НК "Верес", которая состоится 17 марта", — сообщали в клубе в среду, 13 марта.

Ранее сегодня, в "Черноморце" прокомментировали побег тренера. Игорь Каьяненко не вернулся со сборов в Турции и сбежал в США.