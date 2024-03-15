Путин нарушил закон, отправив несовершеннолетнюю "фаворитку" на выборы

В Кремле используют известную фигуристку в своих целях

17-летняя фигуристка Камила Валиева, карьера которой фактически закончилась после допинг-скандала и 4-летней дисквалификации, заявила, что пойдет на выборы президента РФ.

Соответствующий пост юная спортсменка разместила на своей странице в VK. Кроме того, несовершеннолетняя Камила агитировала прийти на выборы за "возможность выиграть крутые подарки".

"В эти выходные в нашей стране очень важное событие – выборы президента России.

К сожалению, я до достижения совершеннолетия голосовать не могу, но пойду за компанию с мамой.

Как сказал президент в обращении, "Только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества". Именно поэтому я считаю, что очень важно найти время и сделать свой выбор.

Мы с мамой пойдем на участок уже завтра! А еще, у всех кто придет семьями, будет возможность выиграть крутые подарки!" – написала Валиева.

В сети отметили, что использование несовершеннолетний в предвыборной кампании является нарушением закона. Пользователи считают, что в РФ законы не работают против властей.

Напомним, Валиева в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла "золото" на командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Однако награждение так и не состоялось из-за допинг-скандала вокруг юной спортсменки, в пробе которой был обнаружен запрещенный триметазидин.

Выступление Валиевой на командном олимпийском турнире в Пекине

После Игр в Пекине Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил спортсменке шелковый платок.

В январе 2024 спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Камилу на 4 года, а также отобрал у нее все награды, полученные с декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил. Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали с учетом вычета баллов Валиевой. В итоге команда ОКР осталась с "бронзой". С этим не согласна канадская сторона, команда которой заняла 4-е место в Пекине.

В феврале 2024 года Валиева засветилась рядом с Путиным на открытии "Игр Будущего" в Казани. В Кремле подтвердили, что президент РФ лично поддерживает фигуристку.