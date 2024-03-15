Мало шансів: букмекери не вірять у перемогу Костюк у протистоянні зі Свьонтек

Українка є аутсайдером у боротьбі з першою ракеткою світу

Букмекери виставили котирування на матч 1/2 фіналу тенісного турніру в Індіан-Уеллсі в одиночному жіночому розряді, де українка Марта Костюк зіграє з Ігою Свьонтек з Польщі. Перша ракетка світу передбачувано є фаворитом гри.

Так, на перемогу Свєнтек ставки приймаються з коефіцієнтом 1,11 до 1, тоді як на українку можна поставити з розрахунку 8,90 до 1. Про це повідомляє Favbet.

Також аналітики контори прогнозують перемогу Свьонтек у двох партіях — 1,11, тоді як перемога польської тенісистки у трьох сетах оцінюється у 4,20. У свою чергу, перемога українки у трьох сетах оцінюється у 12,50, а з рахунком 2:0 за сетами – о 16.00. Рівень форми обох тенісисток аналітики контори визначили у 80 відсотків.

У той же час у другому півфінальному матчі американка Коко Гауфф вважається явною фавориткою поєдинку проти Марії Саккарі з Греції. На Гауфф ставки приймаються з коефіцієнтом 1,38, а Саккарі — 3,45.

Турнір в Індіан-Уеллсі триватиме до неділі, 17 березня.