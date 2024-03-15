Мало шансов: букмекеры не верят в победу Костюк в противостоянии со Свентек

Украинка является аутсайдером в борьбе с первой ракеткой мира

Букмекеры выставили котировки на матч 1/2 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе в одиночном женском разряде, где украинка Марта Костюк сразится с Игой Свентек из Польши. Первая ракетка мира предсказуемо является фаворитом предстоящей игры.

Так, на победу Свентек ставки принимаются с коэффициентом 1,11 к 1, в то время как на украинку можно поставить из расчета 8,90 к 1. Об этом сообщает Favbet.

Также аналитика конторы прогнозируют победу Свентек в двух партиях — 1,11, в то время как победа польской теннисистки в трех сетах оценивается в 4,20. В свою очередь, победа украинки в трех сетах оценивается в 12,50, а со счетом 2:0 по сетам — в 16.00. Уровень формы обоих теннисисток аналитики конторы определили в 80 процентов.

В то де время, во втором полуфинальном матче американка Коко Гауфф считается явной фавориткой поединка против Марии Саккари из Греции. На Гауфф ставки принимаются с коэффициентом 1,38, а на Саккари — 3,45.

Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до воскресенья, 17 марта.