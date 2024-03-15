"Наше життя не в наших руках": Костюк нагадала про війну після гучних перемог над росіянками

Українка закликає пильніше стежити за ситуацією в країні

Українська тенісистка Марта Костюк після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою прокоментувала стан справ в Україні. Спортсменка поспілкувалася зі ЗМІ під час турніру в Індіан-Уеллсі.

За словами Костюк, люди в інших країнах не розуміють, що ситуація може швидко погіршитись, повідомляє офіційний сайт турніру. Зокрема, Марта зазначила:

Ніколи не знаєш, що трапиться завтра. Я думаю, що всі люди мають це відчуття, але ми маємо трохи більше, бо це так, ніби наше життя не в наших руках, у певному сенсі. Ми не так сильно контролюємо її. Чесно кажучи, я не можу говорити за людей, які мешкають в Україні, бо я там не живу. Я просто була у гостях кілька разів. І я відчуваю, що людям просто виснажливо та важко жити в таких умовах уже роками. Це просто вимотує всіх”.

Також Костюк закликала менш легковажно ставитись до українського конфлікту. "Так, я відчуваю, що світ не розуміє, як швидко все може змінитись. Ви думаєте, що рахунок 6:0, 3:0, але насправді все набагато ближче. Я роблю все, я відчуваю, що роблю все, що можу, скрізь, де я маю вплив, але все одно відчуваю, що цього недостатньо, я маю зробити більше, що ще я можу зробити і так далі... І намагаюся поговорити з людьми, але дуже важко зрозуміти, що ми пережили, скільки всього було порушено і меморандумів, і всього того, що нам обіцяли.

Марта Костюк — Анастасія Потапова

Просто боляче пережити це. Очевидно, це дуже добрі уроки для всієї країни, щоб покладатися на себе і бути дуже добрими з усіма, але думати насамперед про себе. Я справді сподіваюся, що люди просто сприймуть це. Це дуже важлива річ, про яку потрібно запитувати, але багато речей відбуваються з певної причини. Тому я сподіваюся, що ми зможемо засвоїти урок, щоб такого більше ніколи не повторилося.

Так, сподіваюся, ми зможемо отримати більше допомоги з усього світу. Це теж було б чудово", — заявила українка.

Марта Костюк — Анастасія Павлюченкова

На турнірі в Індіан-Уеллсі Костюк обіграла двох росіянок поспіль — Анастасію Павлюченкову та Анастасію Потапову. У півфіналі їй доведеться зіграти з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек із Польщі.

Раніше повідомлялося, що бджоли зірвали матч одного з найкращих тенісистів світу на турнірі в Індіан-Уеллсі.