Обіграла другу росіянку поспіль: Костюк вийшла до півфіналу супертурніру в Індіан-Уеллсі (відео)

Українка у двох сетах обіграла Анастасію Потапову

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до півфіналу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Уеллс. Це найкрупніший успіх спортсменки у кар’єрі на змаганнях цієї категорії.

У матчі 1/4 фіналу українка з "баранкою" у першому сеті переграла російську тенісистку Анастасію Потапову. Матч завершився з рахунком 6:0, 7:5, повідомляє "Телеграф".

Це була третя зустріч тенісисток та перша перемога українки. У 2023 році Марта програла цій суперниці в Майамі (1:6, 3:6), а також у Бірмінгемі (7:6, 5:7, 4:6). У попередньому матчі, 1/8 фіналу, на цьому турнірі Костюк обіграла Анастасію Павлюченкову з рахунком 6:4, 6:1.

Цікаво, що цього сезону Костюк зіграла 7 матчів проти росіянок і виграла 5 з них. Загалом за кар’єру статистика все ще негативна (15-21).

Марта Костюк — Анастасія Потапова

У 1/2 фіналу Костюк зіграє проти першої ракетки світу Іги Свєнтек (Польща) або Каролін Возняцкі (Данія). Для українки це буде перший півфінал турніру такої категорії.

Турнір в Індіан-Уеллсі триватиме до 17 березня. Це змагання вважається п’ятим турніром "Великого шолома", турнір дуже престижний у світі тенісу.